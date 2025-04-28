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【自由副刊】 郭品潔／破記憶
◎郭品潔
◎郭品潔
．
照片裡的他迴避鏡頭那頭顱屬於肩膀之外
背景的廊柱草坪因他的造訪被某種旨意包圍
南方追逐南方以北以適度的害羞
安排身體和意志
萬物中那最近最遠的過程逐漸清晰
或人稱之為命運
牙齒咬碎惡與更惡侵擾的獨白
侵略性穩定輸出壓縮深淵在唱歌
舔吧，再一次下葬我
幾乎沒有線索的陰謀擔保短夢和睡眠
星子高速灑落漆黑
疼痛從身體世界的某個部位游進我的意識
那疼痛像送葬隊列中的一員不發一語
煞有其事手持腥紅的枝梗拋擲給
有你黑暗看不清的眼睛
為了從眼睛當中給出距離
約當一枚硬幣的正反面
仍然用手――擦――乾
市場收攤後滴水獸在斜影
裡發出醒來的人走掉的聲音
非受迫性失憶在這個時刻怎麼說
都像在傳教假裝我們在乎艱難的決定
「凡事後悔並永遠活在過去。」
向晚搖搖欲墜如謊言摺疊的臉
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