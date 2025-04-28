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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 郭品潔／破記憶

2025/04/28 05:30

◎郭品潔◎郭品潔

◎郭品潔

照片裡的他迴避鏡頭那頭顱屬於肩膀之外

背景的廊柱草坪因他的造訪被某種旨意包圍

南方追逐南方以北以適度的害羞

安排身體和意志

萬物中那最近最遠的過程逐漸清晰

或人稱之為命運

牙齒咬碎惡與更惡侵擾的獨白

侵略性穩定輸出壓縮深淵在唱歌

舔吧，再一次下葬我

幾乎沒有線索的陰謀擔保短夢和睡眠

星子高速灑落漆黑

疼痛從身體世界的某個部位游進我的意識

那疼痛像送葬隊列中的一員不發一語

煞有其事手持腥紅的枝梗拋擲給

有你黑暗看不清的眼睛

為了從眼睛當中給出距離

約當一枚硬幣的正反面

仍然用手――擦――乾

市場收攤後滴水獸在斜影

裡發出醒來的人走掉的聲音

非受迫性失憶在這個時刻怎麼說

都像在傳教假裝我們在乎艱難的決定

「凡事後悔並永遠活在過去。」

向晚搖搖欲墜如謊言摺疊的臉

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