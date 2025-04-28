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【家庭plus．生活停看聽】維修洗衣機 我成功我驕傲

2025/04/28 05:30

維修洗衣機 我成功我驕傲維修洗衣機 我成功我驕傲

文／辛夷

這台折騰了我整整兩個月的洗衣機，出水時微弱得像在鬧脾氣，害得我每天化身古代汲水的婦人，來回十幾趟，從廚房提水到後陽台。手臂或許因此鍛鍊結實，但腰痠背痛也是貨真價實的。

起初，我試著拆下與水龍頭連接的水管清理雜質，卻卡在那四顆頑固的螺絲帽上，尤其有一顆靠牆，讓人束手無策。曾經，我亦有過修理的勇氣，只是我會拆，不會裝。一旦重新接回去，一開水龍頭，水花四濺，場面堪比煙火秀。於是，這場拉鋸戰便拖到了今天。

清晨，看了支洗衣機維修的短片，心裡燃起一絲希望。雖已先備好一桶水，準備再度迎接體力勞動，但還是不甘心，決定再拚一次。這次的目標是水管與洗衣機的連接處，問題是這接頭居然藏在機器後方！我先關掉水龍頭，拆下連接螺絲，卻怎麼也轉不下那個小濾網。折斷幾片指甲不說，手指又痛又沒力，整個人陷入與機器的僵持戰。

怕鑷子會損壞零件，我靈機一動，拿張濕紙巾對著照片裡的濾網細細擦拭，姑且死馬當活馬醫。沒想到，奇蹟發生了──水流竟然恢復了！我趕緊將那桶備用水倒回洗衣機，蓋上機蓋，看著水順暢流入的畫面，耳邊響起久違的運作聲，竟與窗外的雨聲交相唱和。想到以後不必再辛苦搬水，身體瞬間輕盈了起來，連腰背和手腳似乎都在為這場勝利歡呼。

做夢都沒想到，我竟能完成這項不可能的任務。或許該感謝家裡的男人從不碰機器，向來對家務放手讓我自由發揮，也正因他的「信任」，我才得以在摸索中省下一筆水電工的費用。這次歷練讓我不禁懷疑，自己是不是有當水電工的潛質？再多幾次這樣的挑戰，說不定都能開店接案了！看來，家務的範疇早已從洗衣煮飯，拓展至水電維修，下一步該考慮學修冷氣了嗎？

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