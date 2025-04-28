【家庭plus．銀髮萬萬歲】生活停看聽 防止意外

生活停看聽 防止意外

文／水晶

多年前，跟娘家家人到餐廳聚餐，當女兒看見對街準備過馬路的阿嬤，十分興奮而自然地衝向前去，剎那間我趕緊拉住年幼的她，才未發生意外。

某天，與爸媽相約一同外出用餐，媽媽看到我們，心情格外開心，便快步向前迎接，沒想到這個時候，媽媽不小心跌倒，檢查後才知道是鎖骨骨裂，雖不用開刀卻十分疼痛。

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事隔一年，媽媽使用摺疊式推車搬運垃圾，未發現推車的手把卡榫沒推到底，結果重心不穩，不慎跌倒，造成大腿骨折。

去年，爸爸開車載媽媽到海邊觀賞晚霞，下車後，因地面凹凸不平而跌到，不料手中的鑰匙便插入了手掌心因此血流如注，趕緊到醫院急診縫了4針。

總之，停看聽是非常重要的，而防滑貼或浴室防摔扶手也是可以考慮思量的。平時除了陪伴年長者做有氧運動、肌力訓練，鍛鍊「平衡感」也是必須的活動。例如踮腳站立運動、單腳站立運動與直線行走運動等。

對於行動不便的，坐式運動有以下幾種：往上伸懶腰、左右彎個腰、雙手梳梳頭、坐姿抬起腿、坐姿雙腳伸直如踮、和雙手畫圈圈。

此外，我也很喜歡陪伴長輩畫圖、體能遊戲、唱歌和帶動唱，這些活動很紓壓，甚至療癒呢！

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