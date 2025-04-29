【藝術文化】台灣戰後第1代女性藝術家 鍾桂英特展開幕

文化部長李遠（右）與藝術家鍾桂英及其畫作〈藍的情趣〉合影。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館策畫「大家的歷史．歷史的大家」系列特展，4月起陸續有李奇茂、李再鈐的回顧展先後開幕，昨（28）日接續舉辦「玩色．巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，高齡94歲的鍾桂英親自出席，這位師承廖繼春的資深畫家，與文化部長李遠開心合照，還笑問：「我的畫是不是亂七八糟？」

鍾桂英繪於1976年的自畫像〈憶往〉，油彩、畫布，15F。（史博館提供）

史博館表示，鍾桂英1931年生於桃園楊梅，幼年歷經日治及戰後社會變遷，就讀國立台灣師範大學美術系時，師承廖繼春，畢業後於今台藝大任教逾40年。鍾桂英的繪畫以半具象風格見長，作品色彩鮮明、對比強烈，最常使用的銘黃、寶藍與赭紅，代表的是黃裳鳳蝶、翠鳥、山羌等台灣原生的生命力。獨特的色彩韻律感，既流露女性藝術家的柔韌細膩，也蘊含客家精神的堅毅不屈，被譽為「浪漫溫柔野獸派」。

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李遠有感而發表示，自己短期內來到史博館3次，包含軍中畫家李奇茂、因牽扯46事件被退學的畫家李再鈐，以及此次的客家女性畫家鍾桂英等3位「大家」，正好就代表台灣100年以來的3種重要樣貌。同為客家人，李遠說第一次見到鍾桂英，感覺像看到自己的母親、祖母，鍾桂英本人及她的作品都讓他非常感動。鍾桂英則謙稱自己努力教書40年，雖不是最傑出的老師，但竭盡所能，教出許多傑出的學生，希望每個人對繪畫、色彩都產生興趣，使生命更加豐富。

特展以「玩色」與「巧師」為主題，依鍾桂英創作時期分為3單元展陳。其中，「青春逐光」呈現70年代鍾桂英早期受印象派與野獸派影響，自由奔放的色彩運用；「恣意用情」可見到進入80年代的鍾桂英，色彩語言更趨成熟，展現「玩色」的極致魅力。「清歡有愛」則是90年代之後，鍾桂英作品色調趨於沉穩，運用輪廓線與色彩交錯，傳遞藝術家邁入晚年對生命的體悟與寧靜恬適之美。展期至7月6日，詳詢史博館官網（https://www.nmh.gov.tw）。

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