【藝術文化】「65工藝節」日本6工藝師訪台 百年技藝與當代創新跨界對話

京都漆藝師西村圭功為西村漆工房第3代，作品涵蓋茶道具與生活器皿，展現傳統與創新的融合美感。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣工藝中心舉辦的「65工藝節」系列活動，以「百年流轉的日本工藝對話：百年前的慢工，百年後的突破」為題，推出「跨界工藝大師班」與「工藝講座」，邀請6位來自日本、橫跨6大工藝領域的重要匠師來台，將於6月5日至6日，在工藝中心展開交流。

工藝中心表示，來台的6位日本工藝師橫跨金工、漆藝、陶藝、纖維、木雕與竹藝等領域，各具代表性與時代精神。金工匠富貴堂藤井健出身新潟燕市，為鎚起銅器第3代傳人，擅長簡約造型與細緻手作，積極探索金工設計的當代語彙；京都漆藝師西村圭功為西村漆工房第3代，專精上塗與「撓め」技法，作品涵蓋茶道具與生活器皿，展現傳統與創新的融合美感。

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陶藝師京谷浩臣出身京都「晋六窯」，為清水燒重要代表，風格溫潤簡約，注重實用與美學平衡，曾獲選為京都市「未來名工」。纖維工藝師原田美帆創立品牌「PARANOMAD」，專注丹後織物，將紡織技術與設計、觀光、教育結合，拓展工藝在社會中的新角色；木工藝師井尻一茂傳承1935年創立的井尻彫刻所技藝，擅長寫實立體雕刻，作品涵蓋佛寺建築與日常設計，展現深厚文化底蘊；竹藝師清水貴之則為別府最年輕的傳統工匠認證者，以旅行經驗與竹材實驗為靈感，創作融合實用與藝術的當代竹工藝作品。

工藝中心說明，本次活動不僅展現日本工藝師對傳統的堅持與創新精神，也提供台灣工藝界跨文化學習與合作的契機，盼透過技藝的實作交流與價值分享，促成更長遠的文化共學與創意連結。活動即日起開放報名，詳詢工藝中心官網。

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