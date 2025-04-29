【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／城市移動

◎周書毅

◎周書毅

離開台北好一段時間了，這是一座我曾經住了十五年的城市。當時高中畢業的我，為舞蹈來此生活，此處也成為人生逐夢之地。

移居南部多年後，最近又因創作來台北生活將近一個月，所有熟悉又陌生的感受再次交疊。我問自己為何移居？為了藝術，還是為了心中那莫名的動力？

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我在高中時離家，獨自在外生活。大學從新竹到板橋，光是在板橋就至少搬過六次家，從大學宿舍離開後的十五年裡，則搬了十一次家。離開板橋後，因為獲選台北國際藝術村駐村，我把所有家當都搬到那裡，一台發財車，一個人入住台北。當時的我，只是為了省下房租。駐村結束，我遷移到民權西路一處老宅，然後再搬到石牌一處陽台比房間大的套房，後來因舞團成立而搬到新北投，之後又因一次創作搬到離國家劇院很近的寧波西街，直到2015年，舞團暫停營運，決定離開生活多年的台北。

回想在這座居住多年的城市，我完成了兩部與城市有關的創作，一個是2007年《看得見的城市，人充滿空氣》以及2014年《看得見的城市，看不見的人》，都是在談生命的移動與消逝。人建造城市，卻也在生命的最後消失其中，留下的是你選擇留下的選擇，而曾經選擇的原因是會改變的。2010年，我與藝術家周東彥合作《空的記憶》，作品中有許多無限延伸的環景影像，其中有個影像是一個空房間，那是我當時準備離開的一個空間，房內只剩下一張床，記憶都裝載在身上。

離開台北，將身體帶到台東成功，距離鎮上十公里，到市區則需要一小時車程，移動與移動之間，變得更有距離，記憶形成的樣子也漸趨緩慢，出現新的形狀。身心需要更多空間：從有用體認到無用的存在。關於城市裡的姿態，也就慢慢放在心的深處。兩年過後，《無用之地》成形，有了不同地域的版本與形式，無用的身心也漸漸有用了起來。那時我住在金瓜石，下山之後，我又往南方移動，移居高雄。

如今重返好久不見的台北，是需要力量的，也有了好不容易可以觀看台北的距離。記憶中的城市是一圈一圈的，每個地區都有屬於自己的表情。這一次，我住在西門與萬華之間，此地從早晨到夜晚，彷彿一直在流動，有著生命的積極與茫然，以及許多等待。

在不停遷移的時間裡，只有舞蹈和身體一直跟著自己。

走吧！移動吧！生命才不會停止。

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■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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