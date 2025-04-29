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【家庭plus．香草隨食札記】巴格旦鼠尾草 山上花園魅力

2025/04/29 05:30

「巴格旦」鼠尾草葉形寬大橢圓，天鵝絨般觸感，濃郁芳香，極具辨識度。「巴格旦」鼠尾草葉形寬大橢圓，天鵝絨般觸感，濃郁芳香，極具辨識度。

文、圖／蔡以倫

「巴格旦」鼠尾草（Berggarten Sage）是一株自帶記憶點的香草。葉形寬大橢圓，天鵝絨般觸感，濃郁芳香，極具辨識度。加上略帶神祕的中文譯名，讓人不禁多看一眼、多想一分。

巴格旦源於德文Berggarten，意為「山上花園」，是德國漢諾威Herrenhäuser莊園四大園藝區之一。「山上花園」是德國最大植物園，展示大量珍稀植栽，包括熱帶植物、蘭花、藥用植物等。品種選育者，以此致敬寶庫般的植物典藏。

巴格旦可食用，也歸屬藥用鼠尾草家族，是台灣花市香草區主力販售品種。巴格旦極少開花，卻因此有助延長壽命。新葉是鮮綠色，後轉成柔和灰色。日照充足時，呈現淡紫色。幻變色彩，也讓它贏得英國國皇家園藝學會（RHS）園藝優良植物獎。

中世紀以來，鼠尾草藥食兩用，在歐洲享有盛名。鼠尾草性溫，助消化、抗菌抗發炎、舒緩神經、緩解疼痛。女性經期或更年期不適，有良好安撫作用。歐洲女性餐後飲用溫熱鼠尾草茶，已成為日常保健習慣。

歐洲飲食文化中，常將鼠尾草切碎醃漬肉品，用以去腥、並延長保存期。德國香腸餡料製作，也常見其身影。蔬菜濃湯，加入鼠尾草碎末，有畫龍點睛之效。歸結個人經驗，巴格旦鼠尾草風味溫潤優雅，很適合入菜料理。

陽台栽培鼠尾草，需有光照，天熱時可稍做遮蔭。表土乾燥才澆水，至盆底排出水。切勿長時積水，易生菌爛根。採收鼠尾草，不宜大量修剪，尤其勿傷老木質部，以免造成植株壓力導致死亡。

德國人向以嚴謹著稱。巴格旦鼠尾草源於德國，在效用、外觀、風味、生命力上都展現穩定與均衡。推薦栽培，親身體驗這株來自「山上花園」的香草魅力。（作者為淡水香草街屋主人）

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