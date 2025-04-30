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【藝術文化】慶祝2025歐洲日 NSO 台北愛樂接力展現台歐音樂文化交流

2025/04/30 05:30

歐洲日系列音樂會記者會，左起台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲、客席指揮赫爾曼、 歐洲經貿辦事處處長谷力哲及夫人、NSO榮譽指揮呂紹嘉、客席鋼琴家嚴俊傑。（NSO提供）歐洲日系列音樂會記者會，左起台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲、客席指揮赫爾曼、 歐洲經貿辦事處處長谷力哲及夫人、NSO榮譽指揮呂紹嘉、客席鋼琴家嚴俊傑。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕5月9日是紀念歐盟成立的「歐洲日」，歐洲經貿辦事處首次與NSO國家交響樂團及台北愛樂合作，將於台北國家音樂廳舉辦2場慶祝2025歐洲日的音樂會，展現歐洲與台灣在音樂領域日益深化的文化交流。

鋼琴家嚴俊傑將參與演出莫札特《C小調第24號鋼琴協奏曲》。（NSO提供）鋼琴家嚴俊傑將參與演出莫札特《C小調第24號鋼琴協奏曲》。（NSO提供）

昨（29）日宣告記者會上，歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，每年5月9日，歐盟都會慶祝「歐洲日」，「這是關於和平與合作的盛宴，象徵著成功與啟發，也展現了我們對民主、人權與法治的堅持。而台灣做為一個成功民主化的例子，同樣展現了這份精神。」雖然歐洲與台灣地理上相隔遙遠，但近年的交流與認識持續深化，「這條路我們希望能一直走下去」。

國家交響樂團為歐洲日音樂會排練。（NSO提供）國家交響樂團為歐洲日音樂會排練。（NSO提供）

首場音樂會是5月3日的「跨世代樂章」，由NSO榮譽指揮呂紹嘉攜手鋼琴家嚴俊傑呈現莫札特《C小調第24號鋼琴協奏曲》，下半場則由NSO演出布魯克納《E大調第7號交響曲》。呂紹嘉表示，自己在歐洲生活了大半人生，因此能夠指揮這場音樂會，意義格外深遠。這次演出的2部作品，都是歐洲留給全人類的重要文化資產，雖然創作於不同世紀、以不同語言表達，但同樣直指人性。在全球化的今天，「身在離歐洲遙遠的台灣，我們透過音樂，仍能與這些精神緊緊相連。」

台北愛樂室內合唱團將於5月7日的音樂會擔綱演出。（台北愛樂室內合唱團提供）台北愛樂室內合唱團將於5月7日的音樂會擔綱演出。（台北愛樂室內合唱團提供）

呂紹嘉形容莫札特的音樂總是交織著光明與陰影，其《C小調第24號鋼琴協奏曲》像是「帶著微笑的眼淚」。鋼琴家嚴俊傑則指出，此曲是作曲家在人生低潮時期的作品，充滿了對抗命運的意涵，並留下了許多華彩樂段讓後來的獨奏家可以自由發揮。

另一場5月7日的「極致．1685」，除向歐洲音樂文化致敬，亦歡慶韓德爾與巴赫誕生340年。音樂會邀請到德國慕尼黑愛樂合唱團藝術總監赫爾曼（Andreas Herrmann）首度來台擔任指揮，攜手台北愛樂室內合唱團及台北愛樂青年管弦樂團共同演出。

在巴洛克音樂光芒四射的年代中，1685年誕生了2位撼動音樂史的巨匠韓德爾與巴赫，此次將演出2位作曲家的作品。赫爾曼表示，此次選擇的2首曲目，都代表了信仰上的祈禱與喜樂的心情，其中，《上主如是說》是韓德爾22歲時在義大利所創作，戲劇性的澎湃，為當時較嚴肅、稍古板的音樂環境注入了清新的活水；《聖母讚主曲》所展現靈性世界的深邃，則可見巴赫在音樂創作上的至高成就。

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