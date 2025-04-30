【藝術文化】Photo ONE’25 台北國際影像藝術節 搶看大師代表作

瀨戶正人〈Hanoi〉。16x20 英吋，1985年。（亞太藝術連線提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由亞太連線藝術主辦的「Photo ONE’25 台北國際影像藝術節」將於2025年5月8日至12日在華山1914文創產業園區東2A至2D館及中4A館盛大舉行。此次影像藝術節由知名攝影家沈昭良擔任展會召集人，攜手「Voices 2025」，集結歐美及亞洲多國共8間畫廊、15間出版社與32位專家策展人，共同打造一場攝影與影像藝術的國際盛會。

本屆首次推出的「攝影博覽會」，除了策畫影像作品展覽空間，聚焦專業攝影創作，更延續過去備受好評的「攝影集市集」與「專家面對面」活動，內容更加豐富多元。

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今年焦點之一為日本攝影大師原作展，精選細江英公、深瀨昌久、森山大道、倉田精二、北島敬三、鬼海弘雄與瀨戶正人等人的代表作，展現日本戰後至當代攝影的重要脈絡。

此外，東京知名出版社冬青社（Tosei-sha）亦帶來尤金．阿傑（Eugene Atget）與曼．雷（Man Ray）等國際攝影巨匠的原作，為展會增添世界經典影像的重要篇章。台灣攝影家沈昭良特別展出其長年拍攝日本築地魚市場的全紀錄作品。此外，日本攝影師鈴木貴彥與台灣劉怡君的作品也是參展亮點之一。

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