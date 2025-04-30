自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 葉琮／阿勃勒小徑

2025/04/30 05:30

◎葉琮◎葉琮

◎葉琮

轉身的時候，你為我留下一陣風，溜溜搭上肩頭。

朝反方向而去的你，速度愈快，風的感情就愈發飽漲，把我頸項圈起，眼前風景疊上紛紛的雨滴，金黃色的雨。

在阿勃勒小徑，削薄好幾雙鞋底的盡頭，背後還有無數腳步落地，還有風，撩起低眉垂眼的枝條，越過了抬頭的欲望──我就這樣看著跑遠的時間。

從此我不喜歡阿勃勒，因為不懂阿勃勒，結果之前，給人亮麗的想像，結果之後，變成失望，黃澄澄的風鈴變成沉甸甸的刀柄。開花時節落在年年五、六、七月，同鳳凰木有著相仿的暗示，又是離別時節，一趟記憶的終結。究竟是誰引入島嶼的城市裡，校園，公園，甚或人行道，無意中簇擁成一條小徑。

稱是小徑，有時更為迷你，不過幾株，就能勾起回憶，開開合合兩個人的身影，彼此收束了，結束了彼此。走成腦海更深沉的祕徑，沒有四季與兩端，沒有誰可以來回鬆綁，打擾清淺的睡眠。曾想過是否應該由衷地擁抱，這些貼近脖子的亮黃色手爪？來到小徑盡頭，已來不及回頭，所有的脖子都直直前行，只是我每日依然探入城市的腦海蜿蜒，偶爾落進一頁老去的資料夾，無意闖進一截沒被刪光的路口，一整排金黃的手勢依然不停地下，你當年留下的一陣風還迎上來勒著我。

當年喜歡抬頭的脖子，還傻傻留在原地。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應