【自由副刊】 葉琮／阿勃勒小徑

◎葉琮

◎葉琮

轉身的時候，你為我留下一陣風，溜溜搭上肩頭。

朝反方向而去的你，速度愈快，風的感情就愈發飽漲，把我頸項圈起，眼前風景疊上紛紛的雨滴，金黃色的雨。

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在阿勃勒小徑，削薄好幾雙鞋底的盡頭，背後還有無數腳步落地，還有風，撩起低眉垂眼的枝條，越過了抬頭的欲望──我就這樣看著跑遠的時間。

從此我不喜歡阿勃勒，因為不懂阿勃勒，結果之前，給人亮麗的想像，結果之後，變成失望，黃澄澄的風鈴變成沉甸甸的刀柄。開花時節落在年年五、六、七月，同鳳凰木有著相仿的暗示，又是離別時節，一趟記憶的終結。究竟是誰引入島嶼的城市裡，校園，公園，甚或人行道，無意中簇擁成一條小徑。

稱是小徑，有時更為迷你，不過幾株，就能勾起回憶，開開合合兩個人的身影，彼此收束了，結束了彼此。走成腦海更深沉的祕徑，沒有四季與兩端，沒有誰可以來回鬆綁，打擾清淺的睡眠。曾想過是否應該由衷地擁抱，這些貼近脖子的亮黃色手爪？來到小徑盡頭，已來不及回頭，所有的脖子都直直前行，只是我每日依然探入城市的腦海蜿蜒，偶爾落進一頁老去的資料夾，無意闖進一截沒被刪光的路口，一整排金黃的手勢依然不停地下，你當年留下的一陣風還迎上來勒著我。

當年喜歡抬頭的脖子，還傻傻留在原地。●

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