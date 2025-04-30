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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．婚姻研究院】生活重心 回到自己

2025/04/30 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李潘廖子

我一位好友滿60歲提前退休，想過悠哉生活，不料，還在職場的先生突然罹癌，治療一年半無效在醫院去世。

先生住院治療期間，她堅持不請看護、不讓兩個孩子代勞，完全自己照顧，時間長達一年半。她常說照顧丈夫到身心俱疲，快崩潰。

她婚前照顧父母、弟妹無微不至，婚後是個職業婦女，養育出優秀的孩子，職場表現亦是優異。工作壓力大或是和先生爭吵，心情不佳時，會自己一個人開車上陽明山泡溫泉紓壓解憂。比我這個單身女更獨立自主。她和先生皆是優秀又善良的人，但是婚後因彼此性格相差太大，加上經濟問題，經常爭吵，婚姻關係不佳。我想等她先生出殯後，她應該可以好好休養身心，恢復正常生活。出乎意料，她卻掉入悲傷深淵，對生活完全無感，不相信自己有能力活下去。

半年後，她告訴我，她深入思考為何先生過世，會讓她如此悲傷無力？她發現自己內心需要有一個依靠，可以讓她付出的對象。三十多年來她的生命皆為孩子、先生而活，如今兩個孩子長大在外縣市工作，先生也走了，她不知道如何活下去。我鼓勵她把生活重心轉到自己身上，為自己付出。

一個月後，她跟我說：「我不要像以前那樣都以別人的需要為先，現在我要把自己放第一位，適時拒絕別人的要求。唱歌、寫作、攝影是我婚前的興趣，我要重拾這些事情，讓生命再度豐富起來。」

一段長久的婚姻，無論相愛與否，會讓夫妻彼此心靈黏膩，當有一人離開，對留下來的人來說頓時失去重心，心變得茫然、無力。尤其女性，結婚後大多把心力放在家庭，很少為自己著想。若能像我好友一樣，年老時失去伴侶，在萬念俱灰時還堅持深入探索自我，把生命重心移回自己身上，以自己為主體過生活，相信一定能創造真正完全屬於自己的人生第二春。

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