【家庭plus．親子會客室】親子共讀 任務完成

親子共讀 任務完成

文／林董

讀中年級的大女兒，從學校拿回一本手冊，說是要參加愛閱家庭的活動。

參加的成員可以共讀一本書，也可以選各自想讀的書。這對理工科的我來說，簡直是天大的折磨，提到閱讀，我就頭大，常常看著看著，就神遊太虛，不是看漏了字，就是不小心跳行，但女兒超想拿到榮譽卡，只能硬著頭皮讀下去了。

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已經記不得，上次閱讀是什麼時候的事了？工科出身，與機械為伍，手作能力高強，是我自豪之處，連說明書我都不看，就能做出成品。磕磕絆絆讀完一本書，還是跟中班的小女兒共讀，不到10頁的童書，文字少、插圖精采，倒也還讀得下去，但幾天後，發現小女兒的書，都是我孩童時代耳熟能詳作品，為了避免作弊之嫌，我們一家特地到圖書館借書。

最後挑定了《世說新語》跟《聊齋誌異》等故事情節豐富，篇幅又不至於太長的書籍，還是選淺顯易懂的白話文版本，一天一點一滴、一字一句的累積，一天兩天三天堅持過去，慢慢地靜下心來，把書看進去。

最後完成了愛閱家庭的任務，女兒開心拿到榮譽卡，我也完成了這不平凡的小事而開心。但女兒問我下學期要不要再參加時，我苦笑著說先等等，下次希望挑戰《哈利波特》、《魔戒》等書。

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