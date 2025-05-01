【藝術文化】夏漢挑戰3天全集演繹貝多芬小提琴奏鳴曲 全球首演在台北

小提琴家吉爾．夏漢首度挑戰完整呈現貝多芬10首小提琴奏鳴曲全集，將於台北國家音樂廳全球首演。（©ChrisLee，MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕貝多芬小提琴奏鳴曲全集被譽為小提琴與鋼琴室內樂曲目中的巔峰之作，10首作品涵蓋貝多芬早、中、晚期，從古典主義過渡到浪漫主義的藝術歷程。知名以色列小提琴家吉爾．夏漢（Gil Shaham），決定以3場音樂會完成全集演繹，邁向小提琴音樂藝術的新里程，首站從台北國家音樂廳出發。

日本鋼琴家江口玲。（MNA提供）

1971年出生於美國的夏漢，幼時隨父母搬回以色列，10歲初登台就與耶路撒冷交響樂團合作演出；之後又在祖賓．梅塔指揮下與以色列愛樂樂團同台合作。1982年獲以色列克雷蒙大賽冠軍後，赴美就讀茱莉亞音樂院，師事迪蕾。

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此次貝多芬小提琴奏鳴曲全集，夏漢形容自己是抱持最大的敬意與熱情，認為這不僅是一次演出，更是一場關於藝術、生命與信仰的深刻對話，將依照曲目風格與時期分為3個不同的節目，於6月19、20、22日演出。第1場聚焦貝多芬早期的3首奏鳴曲與著名的第9號《克羅采》，展現激情四射的音樂火花；第2場以第4、5與10號為主，特別是知名的第5號《春》，明朗流暢，洋溢愉悅春風。第3場則是第6、7、8號，是完成於貝多芬面臨聽力危機之際，音樂中交織著堅毅、悲憫與無盡的內在力量。

夏漢琴音溫暖細膩，以絕佳演奏技巧受到樂迷肯定。值得一提的是，貝多芬這10首小提琴奏鳴曲的厲害之處，在於奠定了小提琴與鋼琴的對等地位。主辦牛耳藝術表示，在貝多芬之前，小提琴奏鳴曲往往是鋼琴主導，但貝多芬打破傳統，讓小提琴與鋼琴成為平等對話的音樂夥伴，也影響了後世所有小提琴奏鳴曲的創作方向。此次演出，夏漢將攜手已合作超過30年的日本鋼琴家江口玲（Akira Eguchi），將貝多芬筆下小提琴與鋼琴如對話般交織的音樂語言，完美演繹。詳詢MNA牛耳藝術。

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