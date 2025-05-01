自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】走進李梅樹紀念館 細賞灣生畫家立石鐵臣「獻給臺灣的情書

2025/05/01 05:30

三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊—獻給臺灣的情書」即日起至6月8日開展。（記者陳奕劭攝）三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊—獻給臺灣的情書」即日起至6月8日開展。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕紀念「灣生畫家」立石鐵臣（1905─1980）誕辰120週年，新北市三峽區李梅樹紀念館即日起至6月8日展出「風土的花蕊—獻給臺灣的情書」梅樹月特展，匯聚日治時期至戰後初期的台灣、日本藝術家作品。展覽期間每週二至週日開放入場，每位成人酌收門票100元。

梅樹月期間，李梅樹紀念館週二至週日開放入場，門票每位成人100元。 （記者陳奕劭攝）梅樹月期間，李梅樹紀念館週二至週日開放入場，門票每位成人100元。 （記者陳奕劭攝）

李梅樹紀念館表示，今年梅樹月特展主要展出立石鐵臣作品，內容涵蓋油畫、水彩、素描、版畫、書信手稿等，同時公開日治時期書刊《民俗台灣》等珍貴文獻史料，呈現近代台灣美術發展的跨文化脈絡，館內展覽作品不少是首次公開、首度在台展出的珍品。

李梅樹紀念館指出，展覽同時也展出多位與立石鐵臣關係密切的藝術家作品，包括其恩師梅原龍三郎、台灣美術展覽會審查員鹽月桃甫、日本版畫創作先驅恩地孝四郎，以及台灣籍畫友陳澄波、李梅樹、顏水龍、楊三郎、李石樵、陳清汾、洪瑞麟等人的創作。其中，最受矚目作品是《身邊，由秋到冬》，這是立石鐵臣晚年最有代表性的作品，即使已歷經數十年歲月，仍散發雋永的色彩。

李梅樹紀念館介紹，立石鐵臣習慣以右手製作油畫，卻以左手創作版畫，他為日治晚期刊物《民俗台灣》繪製的民俗版畫，以其敏銳獨到的眼光觀察，受到人們的關注與喜愛。他曾自述，《民俗台灣》裡的「民俗圖繪」是在台期間的最大成就。

立石鐵臣1905年出生在台北市，8歲時因父親調職返回日本，直到他28歲時，受到梅原龍三郎推薦，返回童年記憶的「夢中之島」，從此與台灣結緣。1939年立石決定遷居台灣，參與《民俗台灣》編輯，二次大戰結束後，曾被國民政府留用，直到1948年遣返回日本。

回到日本後的立石鐵臣仍無法忘懷台灣的一切，1962年他重新繪製兩卷《台灣畫冊》，透過彩筆刻劃，讓昔日台灣風土民情躍然紙上，畫冊末頁落款前重覆書寫「吾愛台灣」，猶如立石鐵臣獻給心中「第二故鄉」的真情告白。

李梅樹紀念館執行長李景文表示，透過重新感受立石鐵臣充滿台灣風土情懷的創作，也回首在時代動盪風雲中，畫家們勉力前行的奮鬥足跡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應