【藝術文化】走進李梅樹紀念館 細賞灣生畫家立石鐵臣「獻給臺灣的情書

三峽李梅樹紀念館梅樹月特展「風土的花蕊—獻給臺灣的情書」即日起至6月8日開展。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕紀念「灣生畫家」立石鐵臣（1905─1980）誕辰120週年，新北市三峽區李梅樹紀念館即日起至6月8日展出「風土的花蕊—獻給臺灣的情書」梅樹月特展，匯聚日治時期至戰後初期的台灣、日本藝術家作品。展覽期間每週二至週日開放入場，每位成人酌收門票100元。

梅樹月期間，李梅樹紀念館週二至週日開放入場，門票每位成人100元。 （記者陳奕劭攝）

李梅樹紀念館表示，今年梅樹月特展主要展出立石鐵臣作品，內容涵蓋油畫、水彩、素描、版畫、書信手稿等，同時公開日治時期書刊《民俗台灣》等珍貴文獻史料，呈現近代台灣美術發展的跨文化脈絡，館內展覽作品不少是首次公開、首度在台展出的珍品。

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李梅樹紀念館指出，展覽同時也展出多位與立石鐵臣關係密切的藝術家作品，包括其恩師梅原龍三郎、台灣美術展覽會審查員鹽月桃甫、日本版畫創作先驅恩地孝四郎，以及台灣籍畫友陳澄波、李梅樹、顏水龍、楊三郎、李石樵、陳清汾、洪瑞麟等人的創作。其中，最受矚目作品是《身邊，由秋到冬》，這是立石鐵臣晚年最有代表性的作品，即使已歷經數十年歲月，仍散發雋永的色彩。

李梅樹紀念館介紹，立石鐵臣習慣以右手製作油畫，卻以左手創作版畫，他為日治晚期刊物《民俗台灣》繪製的民俗版畫，以其敏銳獨到的眼光觀察，受到人們的關注與喜愛。他曾自述，《民俗台灣》裡的「民俗圖繪」是在台期間的最大成就。

立石鐵臣1905年出生在台北市，8歲時因父親調職返回日本，直到他28歲時，受到梅原龍三郎推薦，返回童年記憶的「夢中之島」，從此與台灣結緣。1939年立石決定遷居台灣，參與《民俗台灣》編輯，二次大戰結束後，曾被國民政府留用，直到1948年遣返回日本。

回到日本後的立石鐵臣仍無法忘懷台灣的一切，1962年他重新繪製兩卷《台灣畫冊》，透過彩筆刻劃，讓昔日台灣風土民情躍然紙上，畫冊末頁落款前重覆書寫「吾愛台灣」，猶如立石鐵臣獻給心中「第二故鄉」的真情告白。

李梅樹紀念館執行長李景文表示，透過重新感受立石鐵臣充滿台灣風土情懷的創作，也回首在時代動盪風雲中，畫家們勉力前行的奮鬥足跡。

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