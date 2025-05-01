【藝術文化】國光30週年鏡花水月 沉浸戲曲光影幻境中

演員温宇航（右）與陳長燕將在虛實共演場次，重新詮釋經典劇作角色，與虛擬影像交織呼應。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心國光劇團主辦的「鏡花水月－國光30戲曲沉浸展」，即日起於「双融域 AMBI SPACE ONE」登場，展期至6月1日。結合沉浸式科技與戲曲美學，打造一座虛實交錯的光影庭園，帶領觀眾穿梭於京劇角色與自我記憶交織而成的幻境之中。

展覽分為「遊園」、「入魂」、「相遇」、「凝視」4大體驗主題，以沉浸式投影與環繞式音場營造出戲劇幻境，循序引導觀眾與角色邂逅、進入角色內心、映照自身情感，步步展開一場層層遞進的戲劇旅程，內容精選自《金鎖記》、《閻羅夢》、《狐仙》、《優伶天子》等劇，透過聲音、唱詞與角色影像交錯，召喚觀眾記憶深處的文化感知。

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策展人影像設計藝術家王奕盛在受訪時表示，自己完全沉浸於文本與音樂之中，在創作過程中讓情感成為牽引。他說：「國光劇團每一齣戲想談的主題不盡相同，有懷疑、悲傷、淒美，但都是同一種『念想』。我秉持著『京劇在當代』的核心思考，讓不同情緒在影像中貫穿彼此。」王奕盛進一步指出，所謂「當代」，不單是跨界或跨領域的技術展現，更是京劇如何在今日重新定位自身的存在。他直言：「這過程像創作者本身，也像人生。有時懷疑、有時迷茫、有時篤定，這些心理狀態，就是我想透過這次展覽去呈現的部分。」因此，最終影像成品既精細亦寫意，在繁複與抒情之間翻出一層意象餘韻。

本次展覽亦是國光劇團首度大規模應用沉浸式技術與傳統戲曲進行跨界整合，透過科技召喚戲曲人物於當代語境中重新現身，不僅重新展現角色的精神與美學，也讓觀眾體會劇場幻覺與現實生命之間的依存與照映。詳詢TixFun網站。

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