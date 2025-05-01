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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 邱映寰／先按解除鎖定

2025/05/01 05:30

◎邱映寰◎邱映寰

◎邱映寰

飲水機被催吐著已成垢的記憶，我一大口灌進細胞的，還有聽筒裡你陌生且溺水般的嗓音。

兩年前，你拉著他到跑道旁堵我，操場上的目光一圈圈輾過我的側臉。你為自保的謊言，化為他向我誤砸的鋒利警告：「你才不只把他當做好朋友。」

先按。你突來的懊悔像嚥不下也嚼不開的軟糖。先按解除鎖定。「那時不該讓他直接傷害你的」。再按熱水。我淡出友情，你和他卻仍不斷爭吵。熱水鎖解除。他說覺得比不上我。連續出水。他指認、你驚覺、我從不知情的是。熱水請小心使用。你的心始終在我身上。

請用冰開水。你向他提了分手，渴望挽回我。

多有幸被誤會劃傷後，還能替你給他一個夠好的、為期兩年的隔空情敵。

彷彿這是注定得解鎖的宿命。●

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