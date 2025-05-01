【家庭plus．運動場看台人生】正能量面對 好報會發生

圖／達志影像

文／黃俊隆

當你對生活中某些事感到無助時，你習慣如何面對？是用正面心態，想辦法改善，或乾脆袖手旁觀，邊感歎、邊慶幸事不關己，只要問題不是發生在我身上──亦即美國人常說的「not in my backyard」。智利有個32歲工程師巴瑞亞是正能量的榜樣。

根據媒體報導，智利阿他加馬沙漠堆滿來自全世界的廢棄衣物，許多仍狀態良好，其中每年約有七成最終淪為廢棄物。依智利政府規定，衣物禁止掩埋，因此最終不是在那堆積如山，就是焚毀，導致嚴重空污。巴瑞亞接受《衛報》訪問表示，當初看到此狀況時，內心感到相當傷心無力，猜想有些衣服應該還會有人想穿，於是發起「阿他加馬循環經濟計畫」，行動回收整理這些衣服，上網「免費」賣給有需要的人，買的人只需自行負擔運費。沒想到上線當天，共300件各大品牌的衣服，在短短5小時內便被來自巴西、法國、中國、英國等世界各地的消費者搶購一空。

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此般善意之舉，遠遠超越我英文老師告訴我「在美國，有些人不敢穿二手衣」的習慣或迷信。近日，正為我的博士論文研究計畫開始著手進行問卷調查，論文題目是「幸運物及相關迷信對棒球選手表現之影響」，需先找到棒球隊裡習慣帶幸運物打球的球員。

經多日聯絡，正苦惱無任何回應之際，突然接到某隊友電話，主動詢問合格樣本的條件，及實驗進行的相關細節。隨之承諾，若近日球隊有比賽，願意幫忙詢問隊友有沒有合格樣本且願意接受實驗的對象。無論最終結果如何，他對待朋友的善意，都深深感染了我，期許自己也能以這樣的善意回報世界，也許，這便是所謂「善的循環」。

生活中，很多不是發生在自家後院的事，只要你願意以正能量面對，有天，好報也會發生在你家後院。

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