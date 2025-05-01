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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】來 坐一下

2025/05/01 05:30

來 坐一下來 坐一下

文／荷好

觀察到很多人在土地公廟拜拜後，會坐在旁邊等候一會兒再離開。據說土地公喜歡有人與祂坐在凳前聊天。這種互動不僅是對神明的尊敬，也是一種心靈的慰藉。教堂內也有許多椅子，供人聽道與禱告，椅子成為了信徒放下疲憊身軀、尋求心靈慰藉的依靠。彷佛神明在對來訪的信眾說：「不用客氣，坐坐聊聊再走。」

近期，辦公室採購了幾把椅子，讓洽公者有位子可以坐，不用再到別處找合適的空間討論。無論是等待還是討論，這些椅子都成為了交流的橋梁。

椅子不僅提供了實際的便利，也象徵著我們對來訪者的尊重和關懷。在日常生活中，它們成為了人們交流和休息的工具。無論是在教堂、廟宇的凳子，還是辦公室裡的椅子，它們都承載著人們的故事和情感。

椅子不只是物理上的支撐，更是心靈上的依靠，讓風塵僕僕來訪的客人有一處可歇腳。樸實的座椅，乘載著無數成就的故事，也蘊含「揪甘心」的心意。

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