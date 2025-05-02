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【藝術文化】卡普松獻演貝多芬大提琴奏鳴曲全集驚豔全場 今起七重奏饗宴

2025/05/02 05:30

正式演出前的彩排，兩人互動親暱、默契十足。（MNA提供）正式演出前的彩排，兩人互動親暱、默契十足。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為「21世紀大提琴大使」的法國大提琴巨星高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）再訪台，昨（1日）晚在台北國家音樂廳首演，攜手伊莉莎白皇后鋼琴大賽金獎得主法蘭克．布雷利（Frank Braley），2位有超過25年合作情誼的好友，以琴音交織呈獻全版貝多芬大提琴奏鳴曲，帶領觀眾一覽貝多芬筆下大提琴與鋼琴對話的極致藝術。

卡普松（左）與布雷利（右）正式在台合體演出，呈現一場如詩對話般的音樂盛會。（MNA提供）卡普松（左）與布雷利（右）正式在台合體演出，呈現一場如詩對話般的音樂盛會。（MNA提供）

卡普松與布雷利自2016年錄製貝多芬大提琴作品全集以來，建立了近乎直覺的默契。雖然2位國際頂尖獨奏家都曾多次訪台，但這次是首度為了演出貝多芬5部鉅作在台合體，昨天傍晚彩排時，就見到兩人互動親暱、默契十足，時而低語交換音樂細節、時而會心一笑。卡普松還說，「能在台灣與布雷利首次同台，是一段值得銘記的音樂旅程。」

卡普松（左）與布雷利以25年情誼詮釋全版貝多芬大提琴奏鳴曲。（MNA提供）卡普松（左）與布雷利以25年情誼詮釋全版貝多芬大提琴奏鳴曲。（MNA提供）

昨晚的演出，兩人從古典的優雅、內斂的戲劇性到深刻哲思，將貝多芬從青年到晚年的音樂語言與精神轉折，透過5首奏鳴曲層層推進。上半場演繹貝多芬年輕時期充滿朝氣的《F大調第1號奏鳴曲》、熱情卻又感傷的《G小調第2號奏鳴曲》，以及晚期創作《C大調第4號奏鳴曲》；下半場則以將大提琴提昇至獨立主體的《A大調第3號》揭幕，再以《D大調第5號》顯現作曲家探索內心與結構的成熟姿態，特別是《第5號》終曲的賦格，令人屏息。

此次訪台還有一大特點，就是卡普松首度帶著他與子弟兵合組的「Capucelli七重奏」登台巡演，今（2日）晚首度亮相，也是在台北國家音樂廳，曲目涵蓋皮亞佐拉、拉威爾、伯恩斯坦等多元風格的作品。5月3日台中國家歌劇院、4日新竹演藝廳的演出，則將結合布雷利的鋼琴與Capucelli的七重奏陣容，雙主題形式呈現。

主辦牛耳藝術表示，卡普松近年以「密集訪台」深化與台灣樂迷連結，2023年與今年2次大型巡演，均涵蓋北、中、南多地，並結合獨奏、協奏與重奏形式，不僅展現其多元藝術層次，也體現了卡普松關注「音樂教育推廣」的理念。詳詢MNA官網。

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