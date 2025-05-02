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【藝術文化】2025新人新視野成果發表 下週起國表藝3館巡演

2025/05/02 05:30

劉唐成《小丑與他的創造者》探問表演者若逐漸遠離初衷將如何。（國藝會提供）劉唐成《小丑與他的創造者》探問表演者若逐漸遠離初衷將如何。（國藝會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國藝會長期與企業合作的「表演藝術新人新視野創作專案」，第17屆成果將自5月9日起展開國表藝3館巡演，本屆共有3位年輕藝術家風格鮮明的大膽創新之作，將於巡演中接力呈現。

郭鎧瑞《一炷香的時間》關注土地、信仰與親情。（國藝會提供）郭鎧瑞《一炷香的時間》關注土地、信仰與親情。（國藝會提供）

國藝會表示，「新人新視野」自2008年啟動至今，已陸續扶植了69名新銳創作者共85件作品。旨在支持35歲以下音樂、舞蹈、戲劇的青年創作者，除提供創作經費外，也協助推動在國表藝3館演出，同時挹注製作與行銷推廣等資源，陪伴新一代創作者搭建舞台並嶄露頭角。

林陸傑《錯誤（的）引導》將魔術做為敘事的核心手法。（國藝會提供）林陸傑《錯誤（的）引導》將魔術做為敘事的核心手法。（國藝會提供）

即將發表的3件作品中，曾赴英國接受當代小丑大師Philippe Gaulier等人訓練的劉唐成，新作《小丑與他的創造者》描述一個隨著年紀與自尊心漸長的演員，開始抗拒曾經熱愛的小丑表演，他的「小丑」卻不願就此被遺棄，因此向他發出調解通知書。作品以獨白、偶戲與形體默劇交織出一場充滿幽默與悲愴的內心對話，並提問：當一個創作者試圖逃離自己的初衷，最終能否與內在和解？

來自宜蘭的郭鎧瑞，身兼演員與乩童的身分，他將自己生命中的信仰經歷與表演實踐交錯，新作《一炷香的時間》，以台灣民間信仰的「問事」形式，帶領觀眾探問神明是否真的存在？作品關注土地、信仰與親情之間的依存關係。

最後是魔術師林陸傑，擅長將魔術做為戲劇敘事的核心手法，讓觀眾在錯覺與現實中重新審視世界。作品《錯誤（的）引導》，將魔術的「錯誤引導」概念轉化為敘事手法，讓觀眾在虛與實的交界處徘徊。3齣全新作品，將於5月9至11日在國家兩廳院實驗劇場；5月24、25日在衛武營繪景工廠；6月7、8日在台中國家歌劇院小劇場呈現。詳詢OPENTIX。

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