【藝術文化】謝浩正藝樹森林 畫出生命與自然的連結

謝浩正〈歲月的心事〉（左起）、〈戀戀故土〉、〈生滅一如〉、〈傲骨〉，油性鋼珠筆，進口卡紙，109 X 39公分，2015。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「眾．生．樹—謝浩正藝樹個展」，聚焦藝術家謝浩正長期以來以「樹」為創作核心的獨特視角，展出57件細膩作品，帶領觀眾走進一片由藝術與自然交織構築的藝樹森林。於藝文大樓1樓特展室展出，展期至5月18日。

謝浩正〈圓滿的靈魂〉，複合媒材，油性鋼珠筆，壓克力、無酸水彩紙，110 X 150公分，2019。（台北市藝文推廣處提供）

策展人張彭瑋以「過去」、「現在」、「未來」3大維度為策展主軸，呈現謝浩正多年來關注自然，尤其對「樹」投注深厚情感，作品緊扣人與自然的連結，讓觀者在欣賞畫作的同時，也重新感受到日常生活的平靜與快樂。「藝樹」的概念不只是藝術創作，更是一種心靈療癒，提醒現代人在城市節奏中仍能保持感知自然的能力。畫布上的每一棵樹，蘊含故事與情緒，讓觀看者在圖像中與自身經驗產生連結。

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謝浩正曾言，樹有著一種極強的親和力，總能觸發他內在情感與創作靈感。其中，深受三毛詩作〈如果有來生〉啟發的他，將詩中象徵孤高與寧靜的樹，轉化為創作養分。他以自創的「筆繡畫」技法，運用油性鋼珠筆與壓克力顏料等複合媒材，層層疊加線條與色彩，將筆觸轉化為情感與記憶的紋理，構築出一個有溫度、有靈魂的藝術空間。

此外，展覽搭配心理療癒、藝術創作與永續環境的關懷，設計出一系列展覽延伸活動，從不同角度深化人與樹、人與土地之間的情感連結，也讓藝術成為一種思考永續與內在平衡的方式。展覽免費參觀，詳詢台北市藝文推廣處官網。

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