【自由副刊．愛讀書】 《歉木林》

《歉木林》 曾稔育著，木馬文化出版

曾稔育著，木馬文化出版

曾稔育（1994-）首本散文集《歉木林》，從自身「南花蓮」成長經驗與家族故事出發，來到人文社科院學生的日常與困境，最終抵達職場人生的擠迫與艱辛。於是，那些只有「夜知道」的疲憊遷徙，血緣間難以倖免的情緒勞動，乃至在那精神病患徘徊的小鎮，點點散落的少年時光，被一雙清明旁觀的眼神給記憶與記錄。這樣長成的「我」，移動島嶼各處，接受了社會學的灌溉，反思崩世代社會與自身的難題，被論文研磨著的時候，無告卻慢燃的心火，彷彿沒有終點的漂流，散文留住了體感，還原了表情。當工作將生活切碎，活成「一隻被種在盆器的鳥」，離家的孩子，仍被故鄉蔓出的長長臍帶牽繞著，若找頭路即是找出路，但會不會，不管找到什麼，最終都必須找到那一條通向內裡、沒有路標的「回家的路」？

（kowen ko）

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