【家庭plus．微幸福案內】黑色食物熱潮 吃了嘿嘿嘿

韓式黑泡菜的岩海苔拌菜美味又低鹽分，外加黑啤酒的黑黑組合，想像會帶來健康美麗，格外幸福。（劉黎兒攝影）

文／劉黎兒

健康熱潮中，除了超級食物、排毒水等各種養生食品登場外，近年最受矚目的是黑色食物，多少有從歐美燒到原本就有黑色健康概念的日本。

除了有各種口味黑色漢堡外，更有黑色甜點如黑冰棒、黑起司蛋糕等新種黑色食物相繼登場，但許多傳統日式或韓式黑色食物依然討人喜愛。據研究指出，黑色食物能讓人從內成為賀爾蒙美女，營養價值高又有美容效果，連年輕人也愛上黑黑黑。

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黑色麵包或許多黑色食物，如黑咖哩等為了變黑，大抵加了竹炭或墨魚墨汁等，原本就有營養而且滋味好，黑色漢堡包甚至在連鎖店也登場，搭配純牛漢堡排之外，名古屋味噌豬排或咖哩漢堡排等都很對味，和洋折衷又能嘗黑，有幾分驚喜！

日本自古有許多黑色食物被認為健康又開運，不會因為是黑色而覺得不吉祥，如正月要吃黑豆，其他如黑米、黑芝麻、海苔、海帶苗、羊栖菜、黑木耳、黑醋、黑砂糖、黑莓乃至黑松露、葡萄乾等，都認為是非常優良又強有力的食物，因為黑色本身含有多酚，不僅紓解眼睛疲勞，又有防止細胞老化的抗氧化作用，也富含豐富的維他命及礦物質，紓解體內失衡，也有美肌或補腎效果，讓人很動心。

不過黑色食物多少要留意才吃得到，我最常吃的是羊栖菜、海苔等藻類，最近則迷上韓式及日式的黑色泡菜，兩種都很美味；京都有家名店推出「黑造韓國泡菜」，是用富山傳統料理的「黑造」加在白菜發酵製作，黑造是細切的魷魚加上魷魚墨汁醃漬的高級鹽辛下酒菜，江戶時代是加賀藩進貢給德川將軍黑到發光的珍品！

韓式的「黑kimchi」，得提到東京韓國城大久保、所有韓國泡菜網售都排行第一的大阪鶴橋金杏奈媽媽做的；我常吃的是天然岩海苔醃漬的黑色muchimu（拌菜），麻油口味，沒白菜又不辣，類似日式佃煮，但更美味，可當小菜或加在米飯麵包甚至各種菜肴中，外加來杯黑麥芽或焦香麥芽釀造的黑啤酒，黑加黑就更有微妙的幸福感了。

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