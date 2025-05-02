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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】頂樓空間 全家都愛

2025/05/02 05:30

頂樓空間 全家都愛頂樓空間 全家都愛

文／森森子

我家頂樓不僅是一個通往外界的小窗口，更是全家共享美好時光的地方。無論一天多忙多累，回到陽台澆澆我種的花花草草，所有的疲憊感就會瞬間消失。

我們家也特別愛在頂樓烤肉。只要天氣晴朗，烤架一擺，大家就圍坐在一起，享受美食和聊天的樂趣。烤肉的香氣四溢，聽著肉在炭火上滋滋作響，心情都變得格外愉快。疫情期間，我們還把野餐墊鋪在頂樓上，變成小型公園，真的是別有一番風味。

夏天的頂樓更是孩子的小游泳池，裝了充氣泳池，他們在水裡玩得不亦樂乎，快樂的笑聲迴盪在空中。頂樓的空間雖然不大，但充滿了歡樂和熱鬧。

等到孩子入睡，那又成了我和老公的祕密基地。我們會坐在那裡，手中舉著小酒杯，聽著音樂，享受夜晚的寧靜。夜空下的對話讓我們更加親密，讓忙碌的生活中多了一份溫暖的連結。

對我來說，頂樓不僅是一個空間，更是家人情感的寄託。在這裡，我們一起歡笑、一起享受生活的點滴，這些珍貴的時刻，永遠刻在我心裡。

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