【家庭plus．就愛DIY】放下手機 縫本法式手工書

正逢春神來訪的季節，不如來製作「法式縫線手工書」吧。

文、攝影／Matsuko

筆記本一年一年地更換，市面上推陳出新的本子總是讓人心動，不過自己動手做一本送禮自用兩相宜的「手工書」，也是一種特別的體驗。

線裝手工書的縫製方法百百種，如果想來點基本款以外的小挑戰、同時又不失手的話，正逢春神來訪的季節，那就是優雅的「法式縫線」（French Binding）了！在溫暖的日子裡做一本有溫度的書，讓人如沐春風。

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在機械時代大量且快速製造的商品已不稀奇，大家的目光紛紛轉向「慢工出細活」的職人，專注於當下、全心全意做好一件事的狀態是不是很迷人呢？製作手工書也是同樣的道理，打從我初次接觸縫書，視線聚焦在細小的孔洞和針線，留意每一步是否有扎實拉緊、或是有無做錯，這種感覺就像《靈魂急轉彎》進入心流狀態的爵士樂手，只埋首於單純的縫書過程，揮別長時間滑手機分心的焦躁。

手工書也很適合做為家庭親子活動，大人和孩子的時間一起慢下來，清出一張桌面，花小錢體驗不一樣的共學工作坊，還能藉此增進親子間的感情。

這次示範以八帖（一帖四張）組成的法式線裝書，稍有厚度，從側面明顯看出法式縫線的「X」交叉圖樣。雖然頁數可自由分配，但建議如果要讓交叉圖樣清楚呈現，帖數最好不要太少；蠟線顏色也不要和內頁的顏色牴觸，以免掩蓋了漂亮的縫線。請保持彈性且愉悅的心，第一次做總會有不熟悉、失手的時候。完成的手工書用途繁多，可當做手帳、日記本、筆記本、塗鴉本使用，依照用途規畫頁數。

材料

材料：

1.工具：美工刀、剪刀、直尺、夾子、切割墊、直針、蠟線（0.45mm-0.65mm皆可）、針錐、鉛筆。

2.書頁：粉彩紙A4×16張（顏色不拘）。

※以上材料都可在美術社、書局、實體工藝材料用品店購得。

做法：

圖1

1.將A4紙長邊對折後沿線切割，原16張變成32張；再把切割後的紙張對折（圖1）。

圖2

圖3

2.測量1.紙張的對折處長度，在折線處約2cm、4cm、5cm、7cm、8cm、10cm、11cm、13cm處用鉛筆畫記（圖2）。每四張疊成一帖（共八帖），拿針錐戳洞每一帖畫記處。由右而左形成第一至第八眼（圖3）。

3.蠟線比對紙張中線八次半（或九次），即所需的縫線長度。接著蠟線穿過針眼，針頭直接插進短線這端線的中間，將蠟線推往針眼到底，形成單線打結。這個動作可將線固定在針眼上，省略這部分也可以。

圖4

4.縫書順序從最底下第一帖開始往上到第八帖結束。針線由第一帖第一眼內而外，線要保留1cm以上長度，別拉到底，用夾子夾住，以防脫落；針線再從同第一眼穿入，留下直徑約0.5cm的圈圈（圖4）。

圖5

5.依序往第二眼穿出、第三眼穿入（保持良好習慣，全部線都拉出來後，再做下個穿線動作），依此類推（圖5）。

圖6

6.記得適度「整線」和「拉緊線」（力道不宜太強，不然結果不好看），指腹輕順過內側呈「一」形的蠟線，讓線跟紙張貼合（圖6）。

圖7

圖8

7.穿出第一帖第八眼後，將第二帖對齊疊在第一帖上，針線上樓，穿入第二帖第八眼。穿出第七眼時，針線由上往下（或由下往上）穿進第一帖的第七、六眼間的線（圖7），待線全部拉出來後，再穿入第二帖的第六眼，就會形成一個「X」（圖8），接著依此類推。

圖9

8.穿出第二帖第一眼時，針線進到第一帖第一眼預留的圈圈裡，拉緊當初預留的線頭固定住（圖9）。

圖10

9.再把針線由左插進第一、二眼之間兩帖內的空隙，從右方抽出後繼續往第三帖第一眼穿入※（圖10）。

圖11

10.穿出第三帖的第二個眼時，穿過離第三帖比較近的「X」線（「X」交叉處右上那條）※（圖11），拉出全部線後再進入第三帖第三眼。

圖12

11.穿出第八帖第一眼時，插進第七、八帖第一、二眼之間位置的空隙），再穿入第八帖第一眼裡，繞過內頁「一」形線一圈打結，就完成了！最後保留的蠟線長度，可依喜好截斷，當做書籤裝飾（圖12）。

※每一帖需重複的動作

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