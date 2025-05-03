衛武營下半年逾50檔活動齊發 早鳥5/8搶先購

衛武營國家藝術中心昨日發表下半年活動。（衛武營國家藝術中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心昨（2）日發布2025下半年節目，包括旗艦歌劇《羅恩格林》、「衛武營爵士週」、「衛武營管風琴音樂節」、「Open House」等獨家品牌，5月8日中午12時起會員購票享早鳥75折，一般民眾5月15日中午12時起可8折搶票。

衛武營藝術總監簡文彬表示，今年起衛武營推動的歌劇製作，邁入歌劇10週年，將推出在台不曾全本演出的華格納《羅恩格林》，匯聚衛武營一路來所見風景和蓄積的能量，希望將國內歌劇發展推往更高層次。

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「衛武營小時光」7月推出歌手柯智棠專輯特別場《My Little Nova》，8月有改編傳統歌仔和流行歌曲的《烏貓行進曲-摩登歌仔彈唱之夜》，9月則是台式農村民謠搖滾的農村武裝青年《予你的歌Hōo Lí ê Kua》，10月人氣搞笑漫才組合「達康.come」以《達康.come笑現場》重返衛武營，11月吳詠隆五重奏《重返布宜諾斯艾利斯的探戈旋律》將向探戈傳奇致敬，12月黃裕翔《歡迎光臨笨蛋酒吧》。

「衛武營爵士週」推出3檔，首先由台法混血張婷雅帶來五重奏《心之所歸》，接著由葛萊美獎得主喬．洛瓦諾首訪衛武營演出《樂光嬉遊》，以及金音獎得主女伶羅妍婷的六重奏《海拔之上》。

2026年元旦，金曲獎得主ABAO阿爆將登上衛武營音樂廳，首次以不插電演出《Nanguaq美好之音》新年音樂會，感受原民跨界音樂的美好。更多節目活動訊息可至衛武營官網查詢。

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