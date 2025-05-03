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北美館2025 X-site 毛孔城市－佔領計畫登場

2025/05/03 05:30

「表層工作室」打造的《毛孔城市—佔領計畫》，回收鋁鑄造噴霧裝置。（北美館提供）「表層工作室」打造的《毛孔城市—佔領計畫》，回收鋁鑄造噴霧裝置。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的第12屆「X-site計畫」即日起登場，開幕晚會於昨（2）日在北美館廣場舉行。今年首獎由「表層工作室 Studio Superficial」獲得，由建築藝術家高偉恩與譚宇宏領軍，以《毛孔城市－佔領計畫》為題，結合地景裝置與永續設計，將都市熱島效應轉化為藝術裝置，打造一座可感受、會呼吸的微型氣候場域。展覽將為期1個月。

北美館副館長蔣雨芳表示，今年首獎從37個團隊、經過兩階段評選脫穎而出。作品納入綠色減碳規畫，實踐循環思維的永續行動，透過回收鋁創作充滿濕潤跟通透的表皮層，隨著水氣噴霧，讓廣場瞬間降溫，也讓觀眾有不同的感受。

作品聚焦城市高溫與氣候變遷議題，從人體散熱機制中獲得靈感，團隊以輕質回收鋁材打造超過百座「毛孔」裝置，佈滿廣場地景，透過噴霧系統模擬毛孔排汗、降溫的機制，搭配五感體驗與光影變化，邀請觀眾重新思考身體、城市與環境之間的關係。

《毛孔城市》不僅回應永續主題，更在結構與施工上強調材料減量與循環利用。地坪鋪面採用非破壞性的擴張網與可再生骨料，並設計可感知原地貌的透明鋪面體驗。水霧裝置採模組化設計與回收鋁材製作，具備照明功能且可重複組裝或回收再利用，展後可延續為街道、家具或景觀裝置。

北美館表示，相較歷屆著重單一建築量體，今年作品嘗試以小型裝置構築大型格網系統，建立節奏感與身體互動的空間經驗，呈現高韌性與可變動的城市地景思維。此次X-site計畫鼓勵從材料選擇到製作工法全面納入低耗能與碳足跡思維，展現創新與環境意識的雙重實踐。

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