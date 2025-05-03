卡普松Capucelli七重奏合體，引爆樂迷熱情。（圖：MNA提供）

法國大提琴巨星高提耶．卡普松（Gautier Capuçon，右1），昨日迎來他的七重奏「Capucelli」全員到齊，展開全台巡演。卡普松所帶領的6位大提琴新星，都選自他所創辦的大提琴卓越計畫，分別來自韓國、義大利、德國與法國的新秀，其中多位是首次搭長程飛機來到台灣，難掩興奮之情，從彩排到正式演出，都聚精會神，十分投入，7把大提琴齊鳴，低音渾厚、旋律交織，既築起如管弦樂般寬廣的聲響，又展現更強的低頻支撐與細緻層次，13首經典，讓觀眾見證大提琴在當代舞台上的各種可能。

緊接著3日台中國家歌劇院與4日新竹市文化局演藝廳的演出，將以「雙重主題」呈現，上半場由卡普松攜手布雷利演出貝多芬第3與第4號大提琴奏鳴曲，下半場則由7把大提琴Capucelli登場，詳詢MNA。

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（文：記者凌美雪）

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