第1屆百大文化基地計畫發表會 李遠：看見文化就在生活裡

「開箱文化百頁市集」聚集73個文化基地，首日人潮匯聚。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部推出的「第1屆百大文化基地計畫」昨（3）日於華山文創園區西一、二館舉辦發表會，文化部長李遠頒發110處基地獲選證明外，來自全國各地73個獲選基地，也連續2日在華山大草原舉行「開箱文化百頁」市集，帶來各具特色的文化體驗及特色飲食，李遠表示，希望從百大文化基地開始，讓大家看見「文化就在生活裡」。

第1屆百大文化基地昨日由文化部長李遠（左1）在華山文創園區授證開箱。（記者董柏廷攝）

文化部長李遠致詞時說明，百大文化基地計畫徵選過程從自行報名、縣市或部會推薦，總共吸引了1000個單位報名，最後選出110個基地，李遠形容，「這應該是個很不會做官的做法，因為會得罪許多未獲選的單位，但是我想對的事情就是要做」。李遠說，在選擇評審的時候，就特別謹慎邀請各領域代表，評審委員會組成後，文化部更秉持「不要干預」的原則。

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市集共依6大區域，包含北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、花東及連金澎等地分主題設攤。（記者董柏廷攝）

李遠提到，百大文化基地最重要的理想就是希望台灣人真的有一個新的文化生活，看見今天百大文化基地共同出席受證及發表會，「我覺得很驕傲」。台灣走到今天，在文化上已經成為一個非常進步的文明社會，大家都很懂得怎麼樣愛護自己的環境、愛護這個國家，實現一個完整的公民社會，這就是我們大家所努力、所想要的。

第1屆百大文化基地昨日舉辦發表會。（文化部提供）

文化部指出，百大文化基地類型多元，包含文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟聚落及影視基地等7大類。遍布全國的文化基地，參考所處地理環境、生態及文化歷史等，分為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」等6大區。

不論是由退休老礦工自力發起保留礦業文化的文史據點、為重新喚起並維繫鹽業文化而重建的產業基地，或是在劇烈天災之後攜手族人重新打造家園與復振族群文化的協會，每個基地豐碩纍纍的文化果實，都有一個促使種子萌發的重要過去。文化部表示，第1屆百大文化基地只是起點，期盼透過持續發掘的過程，由點至線再到面，豐富台灣原生文化能量、形塑台灣文化主體性。

文化部說明，百大文化基地一屆為期兩年，未來兩年文化部除投入自身資源外，亦將邀集各部會共同合作、整合資源。同時，將攜手各百大基地與縣市政府，串聯不同的文化基地、地方文化場館及其他亦具潛力的民間文化據點，打造各有主題特色的文化走讀路線。

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