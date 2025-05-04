明納爾北、高巡演 蕭士塔高維契24首前奏曲與賦格

荷蘭鋼琴家明納爾將於北、高巡演。（鵬博藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕荷蘭鋼琴家明納爾（Hannes Minnaar）將於5月12至17日訪台，於北、高兩地巡演蕭士塔高維契的《24首前奏曲與賦格》，這也是明納爾在以巴赫《郭德堡變奏曲》榮獲法國金叉獎後，再度端出深受巴赫啟發的鉅作。

歷經戰火與蘇聯時期的蕭士塔高維契，在共產極權統治下浮沉一生，多次因為創作中潛藏的自由思想，遭到文化上的整肅。創作《24首前奏曲與賦格》的契機，是1950年擔任巴赫逝世200週年紀念音樂大賽的評審時，聽到許多青年鋼琴家演奏《平均律鍵盤曲集》之後深受感動，進而決定創作自己的「現代版平均律」，頗有向「逝去」的巴赫致敬的味道：「我銘記你，並願將你的聲音延續於世。」

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主辦此次音樂會的鵬博藝術指出，自2010年獲伊莉莎白女王大賽第3名後便展開音樂事業的明納爾，學生時期曾因學習演奏管風琴，深入接觸大量巴赫的作品，因而對巴赫的音樂產生濃厚興趣。在明納爾眼中，巴赫是音樂史的匯聚點，也是世上最偉大的作曲家。結合他對當代音樂的熱愛，這幾年他開始重新鑽研並投入蕭士塔高維契的《24首前奏曲與賦格》，他在這部作品中發現靜謐與哀傷並存的情感深度，並深受其中賦格結構與精神所感動。

明納爾說，「在蕭士塔高維契這部作品中，許多賦格以20世紀的作曲語彙，重新描繪巴赫音樂中的寧靜與悲傷，而那正是這套作品的精髓，幾乎每個小節都流淌著巴赫的靈感。」明納爾形容自己每次練習此曲，都會被其中的瘋狂與孤寂給打動。《24首前奏曲與賦格》將以2天分成2場（前12首與後12首）演出，5月12、13日在台北國家音樂廳；16、17日在高雄衛武營表演廳，詳詢OPENTIX。

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