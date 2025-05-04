李亦凡迷你回顧展 5/9台北當代藝術博覽會登場

李亦凡《難忘的形狀》以黑色幽默手法，探討科技工具發展與道德間的問題，2023。（李亦凡提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕將代表台灣參展第61屆威尼斯國際美術雙年展的新媒體藝術家李亦凡，率先於「節點台北 Taipei Node」推出迷你回顧展「Making of…Li Yi-Fan 李亦凡」，展覽由台北當代藝術博覽會、洪建全基金會共同主辦、台北市文化局支持，聚焦李亦凡於2020至2023年間創作的3件代表性影像作品，呈現其從數位敘事、技術工具與個人語彙中，逐步拓展出獨特的創作方法與美學視角。展覽將於5月9至11日在台北當代藝術博覽會登場。

此次展出作品包括《Rewiring》、《不好意思…請問一下這個怎麼打開》與《難忘的形狀》。李亦凡透過數位科技、遊戲引擎與動畫語法，探索資訊過載時代下人類心理與身體感受的錯位與動盪，作品中常見大量冷僻知識與近似囈語的文字，佐以幽微的黑色幽默與拼貼美學，形成一種帶有距離感又令人不安的後設敘事結構，反映出數位環境中對身分、敘事與感知的持續反思。

請繼續往下閱讀...

李亦凡經常在作品中質疑數位技術所帶來的倫理與創造性困境，在當代科技與敘事語言交錯之間，持續擴張藝術的語彙可能，並以精準、緊湊、幽微卻又帶批判性的手法，為數位時代的影像創作提供深具啟發性的觀察角度。

「Making of…Li Yi-Fan 李亦凡」回顧展不僅為李亦凡通往威尼斯雙年展的重要節點，亦可視為對其當前創作脈絡與下一階段創作方向的預告與鋪陳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法