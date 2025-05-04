【家庭plus．徵文大拼盤】愛美 不分年齡

圖／豆寶

愛漂亮不分年齡、不分男女，有了愛美的動力，人生永不黑白……

圖／豆寶

〈萬人迷登場〉再見肚腩 變更帥了

文／M.T（高雄市）

請繼續往下閱讀...

「趕快下來跟我們一起泡溫泉啊！」我們在池中熱情相邀，爸爸站在岸邊不斷搖頭，怎麼勸就是不肯下水。問了許久，才知道他心中的結──肚子太大，不好看。

「旁邊的伯伯們肚子更大，他們泡得多開心啊！」爸爸仍耿耿於懷，眉頭緊鎖，彷彿那圈肚腩，是擋住快樂的高牆。那次旅遊結束後，他下定決心，晨起慢跑，飯前散步、飯後運動，飲食清淡、蔬果滿盤。連髮型也堅持，即使灰白，必須斯文有型，整潔清爽。

不到一個月，鄰里間的誇讚像雪片般飛來，「更帥了！」、「氣色好得像年輕20歲！」他走在社區巷弄，腳步輕盈、笑容可掬，彷彿模特兒走秀，舉手投足間，滿是自信與風采，宛如萬人迷登場。

誰說年紀大就不能愛美？美，不是為了取悅旁人，而是讓自己活得更自在、更灑脫。歲月的痕跡，或許刻在皮膚，但優雅，卻刻在人心。真正的魅力，與年齡無關，而是心境的表現。

直到爸爸離開，我再也沒有見過他在意的肚腩。

〈一白遮三醜〉美白防曬 有搽有差

文／東心（台中市）

年輕到現在，皮膚從沒白過，只有年過半「百」跟頭髮變「白」。

所謂一白遮三醜，起碼視覺年齡看起來就是年輕好幾歲。我本身膚黑、又有了年紀，臉部肌膚漸漸沒有膠原蛋白加持的同時，鬆弛暗沉也跟著來，一不小心就灰頭土臉、老態畢露。

不過老天爺對我算眷顧，身材沒什麼走鐘，三層肉、蝴蝶袖也沒在我身上發生，但還是不希望走在路上，讓人有「背影身材像二十八，轉身變大媽」這種明顯的落差感，出門前還得小心機粉飾一下，至少不想總是扮「黑臉」。

雖然不像時下的年輕美眉出門多半會化妝，但也不想自曝其短。況且出門一趟很容易曬黑，美白回不去，所以不管再怎麼犯懶，外出一定會認真塗上防曬保養品來遮瑕躲黑擋紫外線。防曬產品已不再僅僅是防護的單一功能品項，現代的配方更讓防曬同時，兼具美化亮白肌膚的效果，可改善臉部暗沉，增加好氣色。

有搽有差，不搽更差。防曬猶如我的美顏濾鏡，就算當不了美魔女，但就是心安。

〈沒眉變美眉〉神來一筆 喜上眉梢

文／榮月（台中市）

我的眉毛除了稀疏還會飄長。年輕時因工作需求，靠修眉和彩妝，還稱得上「美眉」。現在年紀大了，眉毛更是稀落，幾乎成了「沒眉」。

退職後，我崇尚自然美，除基本保養外，臉上不再化妝，唯獨畫眉，從未間斷，如果外出沒畫眉，會渾身不自在。

以前聽算命朋友說：「眉毛稀疏的人，個性孤僻，冷漠淡薄，人緣不太好……」我雖不全信，但喜眉總比愁眉好，不想靠紋眉繡眉來改運，以免老時皮膚鬆垮，只剩兩條黑蟲青春，萬一眉形變了或不合時代潮流，到時面目一定可憎可怖。所以，開始學習修眉畫眉，這一畫，幾十年，已經習慣成自然。

都說「眼睛是靈魂之窗」，而這眉毛卻有「點睛」之效，少了合適眉形襯托，眼睛會變呆滯無神，這就是我堅持要畫眉的原因。隨著容顏變化，從濃彩眉到淡掃眉，不求美豔動人，只求端莊優雅，別人覺得眉清目秀、親切和善，自己看了喜上眉梢、精神奕奕。

〈拒絕老人味〉無形氣味 更讓人在意

文／平也涼（台中市）

有歲數之後，肌膚、嘴唇都必須「調色」過後，才感覺「有臉見人」，除了基本的BB霜和口紅之外，我還一定會噴個香水再出門。

經常會在公車或電梯等密閉空間裡，聞到讓人不敢恭維的刺鼻氣味，有一種彷彿是未曬乾的毛巾、混和著油膩和發酵的酸腐味，尤其讓我敏感。

擔心自己隨著年齡增長，無可避免地會發生體味上的變化，基於「己所不欲、勿施於人」，除了保持良好的衛生習慣、穿著透氣通風的棉質衣物之外，我還會適時地噴點香水，讓自己和旁人都能嗅覺舒服。

平常就喜歡收集各式香氛，也儲存了不少親朋好友出國餽贈的香水禮盒，現在正好派上用場。外出時，在耳後和手腕噴點香水，芬芳氣息帶來的舒爽清新，總能讓人心情愉悅、增添自信。

人老歸老，但維持「臉色美、氣味佳」，還是一定要的啦！在BB霜、口紅和香水這些「標配」的加持下，我就能美美香香、快快樂樂地出門了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法