【藝週末．藝週推薦展覽】福爾摩沙時代看台灣近現代美術的知識啟蒙─南國美籌備期首檔策展

黃土水作品〈甘露水〉，大理石，175×80×40cm，1919年，國美館藏。

文．攝影／記者凌美雪

朱銘的2件〈太極對招〉高度約95～100公分，檜木，1991年，高美館藏。

文化部2018年提出「重建台灣藝術史」計畫，至今完成收藏前輩藝術家作品867件、檔案史料9萬件、修復作品文物8000件。同時獲得民間如順天美術館將670件館藏全數無償捐給國家，後續也有許多前輩藝術家家屬表達捐贈意願，加上賴清德總統標舉「藝術興國」的理想，種種背後因緣的醞釀與倡議，促成台南市美術館2館變成第2座國家級美術館，「台南國家美術館（南國美）籌備處」，今年3月25日美術節掛牌。以2年為目標，預計完成專責近現代美術領域的定義及研究、場館發展規畫、典藏制度等，並積極研議成立行政法人。

陳輝東〈夏日〉，油彩畫布，71.5×91.5cm，1983年，國美館藏。

籌備處掛牌日同步推出一項大型主題策展「福爾摩沙時代─台灣近現代美術的知識啟蒙」，展品來源匯集文化部所屬館舍典藏，並向各公私立美術館舍或藏家借件，預計分3階段展出至2026年1月，目前第一階段將展出至6月15日。

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陳澄波多件作品在特展第1展間備受關注。

「福爾摩沙時代─台灣近現代美術的知識啟蒙」，由師大美術系教授白適銘策展。做為揭示「南國美」使命的展覽，除聚焦1895至1950年出生具時代代表性的藝術家，也拉大時代的跨距，把台灣自1860年代開港通商後，來台外國人的作品也放進展出之列，於是，展覽中年代最早的作品，其實是台灣歷史博物館典藏英國自然學者柯靈烏的一系列「亞洲探險台灣風土手繪圖」。

「台南國家美術館籌備處」已於3月掛牌。

展覽中也可見到很多是千禧年以後的作品，展出作品的創作年代，其實橫跨1866年至2018年期間，時間的跨距，超過150年。白適銘將展覽內容區分為8大子題，既非政治性的歷史分期，也不全然是媒材分類，對爬梳台灣藝術史來說，展陳的分類與詮釋可說頗為大膽。

走過百年藝術發展，藝術家重啟在地提問，有對土地的關懷，也有對民俗與傳統的敬意。

第1、2子題 日治時期及以前的台灣美術啟蒙

「世界」美術藍圖展出多位資深代表性藝術家的作品，也是台灣與世界藝術對話的成果。

第1子題以「百年精粹／國寶的誕生」為大展破題，迎接觀眾的是被文化部文資局認證為「國寶」的黃土水雕塑作品〈甘露水〉，左側是以陳澄波作品領銜的同時代台灣前輩畫家的畫作，藉此彰顯南國美的「國家級」定位。

席德進的抽象畫作品（中）編號56及59，左為楚戈〈重疊的宇宙〉，皆為國美館藏。

同一面牆往裡面延伸，是一系列百餘年前的黑白照片與素樸的手繪稿，即第2子題發現「福爾摩沙」，主要呈現自1860年以來，從世界各地來的探險家、傳教士、學者、商人、官員或軍人等，留下如地圖、風土民情圖繪、照片、歷史畫等，為現代化之前的台灣留下珍貴的視覺材料，代表性作品，除英國柯靈烏的手繪圖及蘇格蘭攝影家約翰．湯姆生的作品，也有1920到1930年代日本畫家石川欽一郎、鹽月桃甫、鄉原古統及木下靜涯的作品。

王攀元〈黑色的太陽〉，油彩畫布，162×130cm，1963年，國美館藏。

第3、4子題 集結近百年的城鄉記憶與時代印記

「從南國到民國」主要呈現書畫作品。

從第3子題開始，就比較難以時間序來理解，或可說是帶有「本土」與「身分認同」的概念。比如第3子題「地方色彩／城鄉記憶」，意欲突顯前輩藝術家們開展其創造新文化的視野與雄心，尤其從清治、日治到戰後民國接收，台灣藝術家混雜於文化差異、族裔區隔及政治現實的交錯糾葛，成為建構自身地域記憶的不同文本。但白適銘在策展論述裡提到概念較艱澀的「炎方／南方」色彩，展陳作品的創作年代，從郭柏川作於1929年的〈台南祀典武廟〉，到陳陽春作於2018年的〈北港牛墟〉，這樣大的時間距，較難細究。

「身體意象／時代印記」呈現人體繪畫或雕塑反映的時代審美、階級與社會角色扮演上的差異。

第4子題「身體意象／時代印記」，試圖從藝術家對「身體」的呈現來看作品的內涵，白適銘認為，身體特徵隨著時代移轉，反映了審美、階級與社會角色扮演上的差異。呈現手法與理念包括寫實再現、象徵寓意、人道關懷或情欲抒發等。

郭柏川〈台南祀典武廟〉，油彩畫布，79.4×85.8cm，1929年，南美館藏。

代表作品包括李梅樹、陳植棋等前輩畫家的女性肖像，攝影家鄧南光的風土人物，洪瑞麟的〈最後遺作（礦工1）〉，還有蒲添生、陳夏雨的人像雕塑等；陳輝東作於1983年的〈夏日〉，打開裸女繪畫的新視野；吳炫三繪於2006年的〈阿斯曼族女人的歡聚（笑死我了）〉則展現異域風情。

石川欽一郎〈河畔〉，油彩畫布，91×116.5cm，1927年，私人收藏。

第5子題 從南國到民國，專看書法與水墨

柯靈烏「亞洲探險台灣風土手繪圖〈俯視福爾摩沙北部淡水河八芝林景觀（朝東望）〉」，紙本手繪，20.7×43.2cm，1866-1867年，台史博藏。

在第5子題，白適銘大舉用了2個展間，分別呈現書法與水墨畫作品。其在策展論述裡提到，二戰後國民政府來台，「歷經改朝換代的不同世代、族裔藝術家，其心理轉折與創作風格中的變與不變，體現內在與外來觀點之間抗衡、妥協、疏離與磨合的複雜歷程軌跡。從南方論述到國家主義的激烈變動，反映地方化與國族化話語權中的意識型態，而文化版圖的此消彼長導致中心與邊陲的代謝擠壓，並在認同困境中成為尋找出口的動因。」

南美館2館將以2年的時間變身台灣第2座國家級美術館。

展陳在這2個展間的作品，多數是黨國政治下的主流，比如溥心畬、莊嚴、臺靜農、傅申、黃君璧、傅狷夫……

第6、7子題 從文化自覺到連結世界

第6子題「現代性」的內在轉向，多數是生於1950年之前的藝術家創作於1950年之後的作品，「透過現代化形塑的文化自覺，成為作者個人本我意識的拓展與建構基礎。」同時展露藝術家面對西方與東方、守舊與革新、發現與再造等議題時，回應主體價值的路徑及依歸。比如劉其偉作於1997年的〈向畢卡索致敬II〉、楚戈〈重疊的宇宙〉；還有席德進相當罕見的抽象畫作品編號56及59，引用了台灣廟宇常見的紅與藍，以及簡化的門窗造型疊加成一幅抽象畫。

緊接著，白適銘把第7子題設定為「世界」美術藍圖，亦即台灣與世界藝術對話的成果，「從印象派、野獸派、超現實主義、抽象主義、極簡主義、普普藝術、超寫實主義以及複合媒材或裝置藝術的光譜移轉，呈現台灣美術世界化的進程與知識紋理。」作品選件一樣是接近百年的時間跨距，只是每件作品與「世界」的關聯比較難直觀理解。

第8子題 重啟在地提問

第8個子題「寶島長春／重啟在地提問」，頗有回應「福爾摩沙」主題的企圖，朱銘的2件〈太極對招〉相對放置在展間目光的焦點，由內而外的生命力，剛柔並濟、動靜相隨，彷彿將兩股力量視覺化，成為一種儀式性的對應，要說是國際情勢的生存之道也可。而其周圍牆壁上的畫作，有林惺嶽描繪台灣自然景致的〈激流〉，蔡草如描繪台灣民俗的〈慶成祈安（豎燈篙）〉，還有馬白水描繪太魯閣全貌的〈橫貫公路〉6幅連作等，大約可看出策展人想「藉此寄語這塊芬芳土地長春永續的溫暖祝願」。

爬梳台灣美術史的選擇

爬梳台灣美術史有很多種方式，可以從單一藝術家開始，比如陳澄波的孫子陳立栢，以極開放的胸襟接受各種跨領域知識的策展嘗試，讓後人更可以體會陳澄波藝術與生命及生活的關係；李梅樹的孩子們窮盡一生努力，讓父親的作品既留在故鄉三峽，又透過父親生前的人際網絡，蒐集到與其時代相關既廣又深的資料，每次梅樹月的主題策展總能精準命題，讓人大開眼界。

南國美將成為專責「近現代」的美術館，在歷史長河裡，「1895至1950年」看似已圈起了一個明確的年代範圍，但從籌備處的首檔展覽來看，來自不同藝術家的近200件作品，似乎有著取捨上的為難，也或許因為「作品海量」，使策展論述無法提供足夠的訊息，以對應到每件作品被放進特定子題的理由，這是看「福爾摩沙時代」比較吃力之處。

巧合的是，國立台灣美術館近日推出新的常設展，展名與「福爾摩沙時代」的第4子題「時代印記」相同，年代跨距則比「福爾摩沙時代」的150年往前又往後延伸共300年，且乾脆以年代區隔主題，分為台灣早期書畫的「中原流風」、20世紀前的在地色彩「引光顯影」、1945至1979的戰後「浪潮與衝擊」、1980至1990年代主體性尋探的「激撞與反思」，最後是2000年迄今全球視野與數位浪潮的「交融與重構」，由館內多位研究員分工針對典藏策展，似乎單純很多。

籌備中的「南國美」不僅萬事起頭難，未來藏品徵集、展品來源，以及能不能建立起實力堅強、善於論述與鋪陳的研究策展人員？還真是任重而道遠。

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