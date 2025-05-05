【藝術文化】梵志登履行承諾 ESO大師精選5月底啟動全台巡演

指揮大師梵志登將率團展開全台8場「ESO大師精選」巡演。

（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）自2025年起擔任長榮交響樂團「駐團藝術家」，為期2年，在張榮發基金會去（2024）年舉辦的宣告記者會上，梵志登親自說明，2年內除協助樂團進行體質內的提升，更重要的是，每年他將與樂團合作8週以上約20場音樂會，也就是說，台灣樂迷將可時常看到梵志登的身影。而就在接下來的2個月內，梵志登即將率團進行「ESO大師精選」，於全台各地演出8場音樂會。

「ESO大師精選」將有多位獨奏家參與演出，由鋼琴家周善祥（圖）、日本小提琴新秀前田妃奈、俄羅斯鋼琴新星阿森尼．穆恩，長榮樂團前長笛首席許佑佳與知名豎琴家邱孟璐。（長榮交響樂團提供）

此次大師精選系列巡演將遍及基隆、台北、新竹、苗北、台中、彰化、高雄與屏東，誠如梵志登所說的，將「為台灣樂壇奉獻心力」；而從行程來看，指揮大師也將有機會全台走透透，感受一下台灣有名的風土人情與美食。

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日本小提琴新秀前田妃奈。（長榮交響樂團提供）

率先登場的「時代狂想」，將於5月31日在苗北藝文中心、6月1日在台北國家音樂廳演出。演出曲目包括莫札特歌劇《唐．喬凡尼》序曲、蕭斯塔科維契《D小調第5號交響曲》，並攜手在台灣擁有大批樂迷的知名鋼琴家周善祥，演出拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》。8歲就在國際間嶄露頭角的周善祥，不僅是鋼琴家，也是作曲家與數學家，音樂詮釋既理性又充滿情感，技藝超凡。全場3部作品各自展現作曲家獨特的音樂風格，可說是穿越古典與現代、理性與激情的「時代狂想」。

俄羅斯鋼琴新星阿森尼．穆恩。（長榮交響樂團提供）

緊接著前進台灣中部，將於6月6日在台中市屯區藝文中心、7日前往員林演藝廳，演出《布魯赫第1號小提琴協奏曲》，邀請日本小提琴新秀前田妃奈（Hina Maeda）擔任協奏曲獨奏。前田妃奈因曾獲維尼奧夫斯基大賽冠軍而備受矚目，此次將在梵志登的指揮版本裡，詮釋這首魯赫獻給小提琴家姚阿幸的經典名曲；同場音樂會，樂團還將演出德國作曲家華格納的《唐懷瑟》序曲，以及奧地利作曲家布魯克納的《第7號交響曲》。

長榮樂團前長笛首席許佑佳與知名豎琴家邱孟璐。（長榮交響樂團提供）

6月下旬的「曠世回聲」，將分別於6月27日在新竹市文化局演藝廳音樂廳、28日前往基隆表演藝術中心演藝廳演出。上半場莫札特的《C小調第24號鋼琴協奏曲》，邀請到第64屆布索尼國際鋼琴大賽首獎及最高榮譽獎項的俄羅斯鋼琴新星阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）共同演出；下半場則由梵志登率團演出馬勒第1號交響曲《巨人》。

之後，梵志登將率樂團前進南台灣，於7月11日在衛武營音樂廳、12日到屏東演藝廳演出。以孟德爾頌《芬加爾洞窟》序曲開場，緊接著是莫札特的《長笛與豎琴協奏曲》，這首罕見的豎琴與長笛雙重協奏，特邀長榮樂團前長笛首席許佑佳與知名豎琴家邱孟璐擔綱，分享生命的燦爛與歡愉；壓軸登場的是貝多芬C小調第5號交響曲《命運》，展現歷經梵志登密集訓練打磨後的長榮交響樂團，備受期待的實力。

大師精選系列節目，詳詢長榮交響樂團官網。

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