【藝術文化】迎接518國際博物館日 台史博推多項活動與優惠

互動劇場導覽《戲遊時光：小人物說歷史》。

（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎接「518國際博物館日」，國立台灣歷史博物館將於5月17、18日兩日開放免費入館，還有多項優惠與活動將接力登場。

飲食記憶策展工作坊以創意方式深入探索《數味食光：台灣飲食記憶特展》。

（台史博提供）

在工作坊體驗活動方面，5月17日舉辦「你我身邊的可食野草工作坊」，解析館藏《台灣食用野草一覽圖》暗藏的歷史與人物脈絡，及圖中的野草生態，實地走入園區，親自觀察、認識常見的可食野草。5月18日的「米麵研究社戶外search第一堂——飲食記憶策展工作坊」，將以創意方式深入探索《數味食光：台灣飲食記憶特展》。

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還有互動展演，分別是5月17日邀請台南市北區文元國小弦樂團快閃演出；5月18日則由台史博原創劇場導覽《戲遊時光：小人物說歷史》，以互動劇場方式，帶領民眾穿越時空，感受小人物在歷史洪流中的生命故事。

台史博新推出的「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」，專屬語音導覽可使用文化幣消費，相關活動與優惠，詳詢台史博官網（https://www.nmth.gov.tw）或臉書粉絲專頁。

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