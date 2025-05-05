【藝術文化】陳智權「永恆花園」美國開展 綻放當代珠寶工藝風景

藝術家陳智權於美國休士頓自然科學博物館舉辦「永恆花園」巡迴展。（駐休士頓台灣書院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部與駐休士頓辦事處台灣書院合作推動的台灣藝術家陳智權美國巡迴展「永恆花園」，5月2日在德州休士頓自然科學博物館（Houston Museum of Natural Science）揭幕，展出近百件融合當代鈦金藝術與各式珍稀寶石的創新作品，帶來跨越藝術與科學、工藝與哲思的審美新體驗，展期將持續至9月28日。

陳智權打造長達8.8米的10聯幅鈦金珠寶巨作《永恆花園》（圖為作品局部），試圖呈現生命的延展與靈性的綻放。（駐休士頓台灣書院提供）

陳智權長年深耕珠寶工藝超過30年，是台灣少見專注於鈦金創作的當代藝術家。他的作品巧妙運用鈦金難以駕馭的材質特性，打造出質地輕盈卻視覺張力極強的珠寶構造，屢獲國際青睞，英國維多利亞與亞伯特博物館（V&A）典藏其作品《禪》。

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此次巡展作品以「賞園」、「格物」、「觀心」為主軸，呈現園林花鳥、昆蟲等自然意象，展品包含「地水火風」、「春夏秋冬」等系列創作。其中壓軸之作，長達8.8米的10聯幅鈦金珠寶巨作《永恆花園》，呈現生命的延展與內在精神的綻放，作品以珠寶象徵靈魂，畫作成為支撐靈魂的心靈風景，試圖呈現生命的延展與靈性的綻放，彰顯「永恆」的意義所在。展覽也特別結合友達光電開發的「擬真藝屏」技術，營造出虛實交錯的光影氛圍，增添作品的精神層次。

駐休士頓台灣書院指出，此展不僅展現台灣當代工藝的文化創新實力，更展現文化深度及審美多元性，並體現藝術家融合科技，人文與自然之間的深度對話。

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