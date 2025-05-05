自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 羅毓嘉／當一個很好的客人

2025/05/05 05:30

◎羅毓嘉◎羅毓嘉

◎羅毓嘉

我想要當一個很好的客人

在你指甲劃過頭皮時

不問你的手指為何發抖，也不問

那天晚上的夢

我只是躺平了，把整個頭顱交給你――

讓你刮走髮屑那些本來不屬於我的情節

像是練習愛上你

再被你溫柔地殺掉

當一個很好的客人

麵店裡剝開免洗筷的聲音

像你折斷了我

像吞下一整年不被回信的訊息

我不知為何這碗麵吃得這樣難

留下空碗，留下紙巾

把舌頭留在碗底

是我道別的方式

我想要――當一個

很好的客人。在咖啡館裡不帶目的

就只是坐著。看著你

你以為我在想別的事

我只是在練習

把自己融化在咖啡的杯底

我想要當一個很好的客人

晚班旅館裡不登記名字的住客

床舖整齊、鏡子沒霧、垃圾桶乾淨

房卡放回櫃台，門不留聲音

離開之後

你才發現水杯曾被吻過

一個很好的客人

會是清晨六點

走進市場不買任何東西的人嗎

我要當一個很好的客人，當然

像你曾經錯喊的那個名字

想要當一把小刀

等在口袋裡割破你的手

你才想起自己從未真正將我遺失過

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應