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【自由副刊】 羅毓嘉／當一個很好的客人
◎羅毓嘉
◎羅毓嘉
．
我想要當一個很好的客人
在你指甲劃過頭皮時
不問你的手指為何發抖，也不問
那天晚上的夢
我只是躺平了，把整個頭顱交給你――
讓你刮走髮屑那些本來不屬於我的情節
像是練習愛上你
再被你溫柔地殺掉
．
當一個很好的客人
麵店裡剝開免洗筷的聲音
像你折斷了我
像吞下一整年不被回信的訊息
我不知為何這碗麵吃得這樣難
留下空碗，留下紙巾
把舌頭留在碗底
是我道別的方式
．
我想要――當一個
很好的客人。在咖啡館裡不帶目的
就只是坐著。看著你
你以為我在想別的事
我只是在練習
把自己融化在咖啡的杯底
．
我想要當一個很好的客人
晚班旅館裡不登記名字的住客
床舖整齊、鏡子沒霧、垃圾桶乾淨
房卡放回櫃台，門不留聲音
離開之後
你才發現水杯曾被吻過
．
一個很好的客人
會是清晨六點
走進市場不買任何東西的人嗎
．
我要當一個很好的客人，當然
像你曾經錯喊的那個名字
想要當一把小刀
等在口袋裡割破你的手
你才想起自己從未真正將我遺失過
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