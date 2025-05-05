【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／大學校園

◎木下諄一

◎木下諄一

猶記三、四十年前初到台灣，那年代的大學生們不時相約在宿舍裡包水餃吃火鍋、在校園一角彈著吉他唱歌同樂、寒暑假期間結伴參加救國團的自強活動……開心地與同儕共享專屬於那個年紀的青春與活力。常被邀請的我，深深感受到人與人之間的淳樸情意。畢竟在東京的大學裡，這樣的情意已經無處可尋――班上不少同學鎮日忙碌於社團活動或打工，連課都懶得上，我甚至不知道誰是我同學。

與過去相較，「淳樸」這等形容詞已不太適用於今日的大學生――他們染起頭髮、身穿潮牌服飾，打扮入時且具個人特色，讓人瞧上一眼，不由得打從心底稱讚男的帥、女的美。這些學生坐在文藝氣息濃厚的咖啡館裡滑著手機，與朋友在SNS談天說地並交換最新情報，以自己的方式享受大學生活。

請繼續往下閱讀...

隨著台灣的經濟發展，城市的面貌變得多元，大學生族群也已產生巨大變化。

我因為工作的關係，一年當中有數次機會前往大學演講，總有些奇特的感觸。

演講時，學生眼中的我，身分是校方所聘的講者，出現在台上是那麼地合情合理。然而當演講一結束，下一秒我便回復成為沒有此地戶籍的校外人士。

在校園裡外信步而行，踏入經常光顧的連鎖咖啡店，牆上出現的學生特別折扣價，令我不太習慣；連在超商也是，與我所熟悉的有些不同――前後左右全是年輕學生，只有我例外。這微妙的異樣感受，難以一言道盡，或許用「隻身處於異國的孤獨感」的說法稍可比擬。

儘管如此，我仍然喜歡到大學演講――靜靜觀看在校園裡來來去去的學生、社團貼出的各式活動海報、在大學周邊價廉且別具風格的咖啡館、便宜好吃又大碗的餐廳、新款貨色齊全的手機通訊行……所有的一切匯聚在一起，創造出獨特的力量，有短暫的幾秒鐘，將我拉進另一個宇宙空間。

校園的背後，有著無盡綿延的光陰和無邊無際的希望。自學校畢業成為為生活賣力打拚的社會人士之後，這些原本以為是永恆的光陰和希望，在某天悄悄轉身，向現實告別，再也不回頭。走在校園，一群同學迎面而來，臉上的笑容格外燦爛。眼前的學生們體會不到自己現在的環境有多麼珍貴。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法