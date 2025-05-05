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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】古早味 就愛這一味

2025/05/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／楊居文

沒冰箱、瓦斯爐的年代，「油蔥酥」是家家戶戶最依賴的提味王牌。幾乎所有的菜肴都能派上用場，有了它，舌尖就能無限擴張，盡情放肆。

可以快速簡單在孩童的記憶關鍵字中點出，是念念不忘「一家炸蔥萬家香」的近乎完美，無可挑剔。

約莫黃昏時分，每個放學返家飢腸轆轆的孩童，踏進巷子口，嗅覺就被一股遠遠飄來的熟悉香味迷住，被一路牽引。大夥兒會七嘴八舌猜測是從誰家散溢出來的。

阿嬤將事先炸好的豬油放進灶上大鼎爆熱，再將洗切好的紅蔥頭用慢火熬炸，利用鍋鏟輕輕攪拌滑動，此時一股濃郁的香氣會沿著煙囪四處溢散，飄至全村，鑽進每個人的鼻孔，刺激每個人的味蕾，令人垂涎欲滴。

有時分身乏術的阿嬤會教我拿著鍋鏟，沿著鍋邊輕輕滑動，那時候咕嚕咕嚕的肚子會透過大腦下達指令，用湯匙撈一小瓢來偷吃，屢次都被燙得哇哇叫，但我仍是樂此不疲，那種小確幸沒有任何事物可以取代。

魔法阿嬤只要眼角一瞄，已經炸到金黃酥脆的油蔥就可以起鍋濾油了，接下來換上無敵的終結者上場──趁著鍋熱油香，一條條白帶魚輕輕滑入鍋裡，從銀白雪亮翻煎成金黃閃耀，外酥內嫩，簡直就是五星級的美味。

阿嬤不只顧家裡老小的腸胃，連鄉鄰也關心備至：「隔壁榮仔在碼頭工作摔斷腿，�某去醫院看護，家裡沒大人，你把這碗油蔥酥跟白帶魚拿過去，給他們小孩配飯吃；另外一碗是要給阿霞的，人家上次回金山老家拿了一袋番薯給我們；還有村口的阿雄、菜市場的金婆仔……」一家炸酥萬家香，分送著熱騰騰的人情。

夕照下的晚餐總是令人期待，淋上蔥油、撒滿油蔥酥的白飯，絕對不輸肥滋滋的滷肉飯。這種安貧樂享的庶民美味，令人回味無窮。

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