【家庭plus．親子會客室】別說我媽的壞話

別說我媽的壞話

文／平也涼

在外地工作的小兒子是我的「聊伴」，三不五時就會跟我來個「網內互打」，煲上一兩個小時的電話粥，天南地北隨意聊聊、分享彼此的生活大小事。

最近似乎常為「老」所困，覺得顏值隨著年齡直線下降，讓人好不感傷。頗受「容貌焦慮」之苦的我，會跟兒子細數自己的眼角和嘴角下垂得好嚴重、魚尾紋和法令紋也愈來愈深、不搽口紅根本就像個鬼一樣……「年老色衰」總是讓我的心情很不美麗。

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往往聽完我的負能量報告之後，兒子不是理性地告訴我：「沒辦法，人老了就是會這樣的。」就是感性地安慰我：「沒關係，妳還算是個漂亮的歐巴桑啦。」

昨天我又跟他大吐「不復年輕貌美」的苦水，對於自己的「人老珠黃」實在很難欣然接受。這次兒子不像從前聽完我發牢騷之後的好言相勸，而是語氣不耐地說：「一天到晚都在抱怨自己又老又醜，妳煩不煩哪？」

「哎喲，我只是跟你閒話家常，說說自己的心內話，這樣也不行嗎？」向來是「解語花」擔當的兒子竟然一反常態，當頭棒喝起總是愛無病呻吟的老媽，我除了感到有些意外，也難免走了心。

他接著回應了：「當然啊，如果有個人每天都跟妳說妳媽有多老有多醜，還像個鬼咧，這樣妳會受得了嗎？」

哎呀，這個小子總是有辦法讓我「哭著哭著就笑了」，剛才滿滿的烏雲密布瞬間轉成風和日麗。好吧！既然如此，為了別讓兒子不開心，我決定日後要「較有站節」一點，不要再跟他說他媽又老又醜的壞話了！

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