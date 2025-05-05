【家庭plus．生活大補帖】多看看生活中的好

多看看生活中的好

文／簡玉

最近跟幾位相識不久的朋友一起吃飯，閒談之餘，發現其中兩位男士簡直就是對照組。

其中一位年輕男生個性隨和，在菜肴端上桌之際，往往眼神發亮，而且常常一邊吃、一邊說：「好好吃喔。」另外那位正好相反，看到菜肴總是先審視一番，表情就像是在打分數，動筷吃進嘴裡後，還會聽到他低聲嘀咕：「這個太淡了」、「這道不夠酸」聽說有人私底下稱他為「挑剔先生」，誠然不虛。我還發現，這位男士也是用審視的目光打量四周，看到他輕蹙眉頭，就知道他對餐廳某些擺設不夠滿意。

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我看在眼裡，只覺得有趣，不就是一頓飯嗎？如果光是吃飯都這樣挑東挑西，這人的尋常日子顯然不會好過吧。而那個從頭到尾都說「好好吃」的男生，真的是吃得津津有味，光看他的表情就令人食指大動，讓那些料理的滋味加分不少。

這頓飯，讓我聯想到「好好」這個形容詞。仔細想想，生活當中其實有無數的「好好」時刻。偶爾在街頭聽到一首熟悉的老歌，啊，好好聽喔。讀完一本書、進戲院看完一部電影，啊，好好看喔。去了一趟旅遊回來，啊，好好玩喔。一夜好眠醒來，伸個懶腰，啊，好好睡喔，不勝枚舉。每一個「好好」時刻，都能讓你感覺心滿意足。

我們其實可以自己填空，替自己填上許多「好好」的有趣事物，這不就是生之樂趣嗎？對照於那位「好好吃」的男生，「挑剔先生」實在錯失了生活中的諸多趣味。其實日常的小確幸和小快樂俯拾皆是，所以我常覺得，這個世界，好好喔。

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