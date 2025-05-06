【藝術文化】西班牙天使偶劇團首訪台 《倫巴的夢想家園》亞洲首演在駁二

西班牙天使偶劇團《倫巴的夢想家園》亞洲首演， 5月24日將在高雄駁二登場。（高雄春天藝術節／財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕應高雄春天藝術節邀請，西班牙知名偶劇家族「天使偶劇團」（Angeles De Trapo Theatre）首度訪台，最新力作《倫巴的夢想家園》亞洲首演，5月24日將在駁二正港小劇場熱鬧登場。

擁有40年歷史的天使偶劇團為家族企業，專注於木偶劇創作，秉承歐洲傳統偶戲製作手法與精湛操偶技藝，並結合聲光效果營造劇場氛圍，開創全新的現代木偶劇場形式，創作內容多以動物保護、時事議題等為主，由於不斷創新題材，作品總能驚艷觀眾，並突破木偶劇領域的傳統框架，將生活與環境完美融合於表演藝術。

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《倫巴的夢想家園》故事講述一隻被偷獵者從叢林中強行帶走的黑猩猩「倫巴」，被一位人氣衰退的網紅買下，並將牠用於自己所拍的影片中以獲取金錢和粉絲數，倫巴拒絕接受這樣的命運，決心逃離人類的囚禁，踏上勇敢的冒險旅程，追尋遠離偷獵與非法動物貿易的安全庇護所，透過希望之光的引領，找到快樂的夢想家園。而真實的倫巴則是一隻被當作寵物販賣的黑猩猩，於2009年在剛果共和國Tchimpounga黑猩猩康復中心得到救援。

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