自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳依佳／幻覺

2025/05/06 05:30

◎陳依佳◎陳依佳

◎陳依佳

塞在往吉隆坡的車陣中，想到你，你不願意讓我看見的，以及願意對我揭露的。

想通如此一來，我就不能再討厭人了。

因為每個人都可能是你，每個地球凹陷處都可能有你灑落的碎片，每片陽光每片陰影，每次呼吸每次回頭，都存在著遇見你的希望。

所以我，只能選擇這邊了，或者說那並非選擇，而是只能如此，我相信你，存在我看不見的地方，而我相信有一天我會看見，就像一個失眠已久的人，在陽光灑落中看見自己的夢境。

而你讓我們看到的風景如此懸殊，以致於我無法向她解釋我們心中的幻覺幾乎是完全的異世界。那是你，也不是你，是幻覺，以及我們自身的投影。

所以不應為那些幻覺驚擾。

我想這麼說，但我終究不是你，無法代替你說那些溫柔的話，擦去她的眼淚。

最終傷心可能也是一種幻覺。

如同在夢中反覆確認過的那些稀薄的現實感，殘存在黎明破曉時的記憶碎片。我想跟她說，但最終，我什麼都沒說。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應