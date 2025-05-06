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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．居家醫療服務】長照服務 到宅幫看牙

2025/05/06 05:30

臨床醫療就像一種「拓荒」，堅信身體力行完成每一次居家醫療服務後，能為台灣長照開創更好的路徑。臨床醫療就像一種「拓荒」，堅信身體力行完成每一次居家醫療服務後，能為台灣長照開創更好的路徑。

文／范綱信 圖片提供／方舟出版

左邊是拔牙鉗、口鏡、牙科探針和鑷子等備品，右邊是一次性手術服、帽、鞋套和手套。左邊是拔牙鉗、口鏡、牙科探針和鑷子等備品，右邊是一次性手術服、帽、鞋套和手套。

2011年，我踏上了一條艱辛、重要的道路，毅然決然投身「居家醫療服務」的行列中，成為當年極為少數的到宅牙醫師。

到宅牙醫每次出診都要帶的設備。到宅牙醫每次出診都要帶的設備。

14年前，台灣人口結構以中壯年為主，我們在居家醫療服務試辦期間，就從臨床診療過程中，不斷探詢高齡化社會可能衍生的醫療困境。雖然當時我才30歲出頭，無法看透生命的重量和高齡照護的負擔，但我很慶幸當時選擇臨床長照工作，有機會陪伴數百位高齡者改善口腔狀態，更比同齡醫師提早體認了生命的苦痛和行醫的無價。

第一個到宅牙醫患者令我難忘，他是位榮譽退休的將軍，終生都奉獻給國家，對於當時尚未成熟的長照政策相當支持，也是台灣居家診療「試水溫」的病患。

第一次跟將軍見面，他就告訴我常年配戴的活動假牙實在不方便，希望我可以協助評估，看看他是否有機會進行植牙。雖然十餘年前的植牙手術還不像現在這麼普及，但將軍提前做了不少功課，很堅定地告訴我，即便植牙只夠他使用5年，也可以改善他的生活狀態。

那時就覺得將軍是位有遠見、與時俱進的老人家，他不但認真地瀏覽了不少衛教雜誌，對於牙科手術的想法也相當精準。我先在居家協助將軍洗牙，同時也轉介他到醫院完成了植牙手術。不知不覺，我們的醫病關係居然維繫了10年，我總是固定每隔3個月回到將軍家，檢查他的口腔狀態，聽他聊國家大事。年輕的我也在他身上學到了使命感和責任心，退休的將軍隨時關注著社會議題，將國家的希望交付在我們的肩上。

2016年左右，台灣政府留意到高齡問題，開始積極推行居家醫療服務。我也從菜鳥到宅牙醫師蛻變為「到宅牙醫先行者」，持續扛著超過30公斤的醫療設備，走進患者的居家空間，同時輔導、培訓新進的牙醫師。那時我每次到宅服務時，不見得都能與將軍坐下來多聊，然而他不以為意，反倒經常鼓勵我要堅持下去，多多幫助行動不便者和獨居老人。

幾次深入信義區巷弄地下室，為獨居老人清潔房間，騰出空位進行洗牙治療時，我總是在想，醫師的使命與動力來自何方，然後會想起每次與將軍的約診，將軍爽朗的鼓勵、對我的期許已深植內心，我彷彿也像是一個擁有老將軍靈魂的醫師，持續走著困難的路，不再躲在舒適的醫療院所中看診。我的臨床醫療就像一種「拓荒」，堅信身體力行完成每一次居家醫療服務後，能為台灣的長照開創更好的路徑。（作者為醫療奉獻獎得主醫師）

什麼是「到宅牙醫」：

到宅牙醫的出現，讓行動不便的患者，在熟悉的居家空間接受專業診療，享有更好的口腔健康和生活品質。

目前全台灣共有185位登記服務的到宅牙醫，透過到宅牙醫的服務，像是「洗牙、調整活動假牙治療」，可以大幅度避免因口腔環境不夠理想而衍生出更多的疾病。

申請到宅牙醫可查詢衛生福利部中央健康保險署—居家醫療照護服務。

依照現行台灣法規規範，到宅牙醫有區域性的限制。請先上網查詢居家附近的到宅牙醫醫事機構和醫師名單，並與醫事機構進行電話諮詢，以便確認申請流程和訪視的時間。網址為：https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1030S01

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