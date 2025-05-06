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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】夜來香 午夜大噴香

2025/05/06 05:30

夜來香過於濃郁的氣味，常讓人敬而遠之。夜來香過於濃郁的氣味，常讓人敬而遠之。

文、圖／蔡以倫

夜闌人靜。夜走到深處，夜來香才悄然綻放。它不與白日爭輝，卻在黑暗裡吐露真我。兒時只覺得花枝招展，馨香濃郁，及長才理解，靜謐中盛開，寂寞中發光，低調沉穩才人銘心不忘。

夜來香是茄科植物，原生地為中南美洲。熱帶植物，為傳宗接代，常發展出獨特吸引蟲鳥密技。夜來香不在花色、花形上競豔，另闢午夜賽道，夜半開花，利用濃郁花香吸引夜蛾前來授粉。

習慣多數香草植物淡雅幽香，夜來香氣味彷彿遙遙領先、拔得頭籌。過於濃郁的氣味，常讓人敬而遠之。有人因此惡心、失眠，或呼吸道不適。研究者認為，茄科植物含生物鹼，雖無劇毒，但不宜食用。易敏體質也應避免大量嗅聞。

栽植夜來香，最好選擇空曠向陽處，盆植可限縮空間、控制長勢，地植則容易長成群叢，需定期修剪、避免雜亂。扦插即能生根，繁殖容易，新手也能勝任。

有資料指出，夜來香在夜半發出的香氣，是白天的3倍以上。當萬籟俱寂時，世界另一端，還有許多「夜間部」同學，仍默默地燃燒著熱情與希望。我曾在平面媒體工作12年，特別有感。

深夜編輯室，鍵盤聲與人聲交錯，總是熱鬧非凡。媒體人將夜晚調整為當日精神巔峰，只為了趕出隔晨即將出刊的報紙。日復一日，周而復始。偶爾下班後與同事消夜，靜巷小攤旁的夜來香，總能在無言中安撫疲憊心靈。

不管職涯或人生，都是場漫長戰役。如今離開媒體十餘年，轉而選擇半農半教的生活，作息也早已告別夜貓子模式。農場裡我種了一株夜來香，卻再無機會於深夜親炙芳香。儘管如此，夜來香總讓我想起，那段披星戴月的青春媒體歲月。（作者為淡水香草街屋主人）

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