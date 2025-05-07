【藝術文化】台灣女兒薛喻鮮榮耀回歸 呈獻2025佛朗明哥舞蹈國際盛典

薛喻鮮以深情的眼神說明，這次的回歸是回報滋養她舞蹈能量的家鄉。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕佛朗明哥舞蹈表演對很多人來說並不陌生，但對於它在當代發展的面貌，多數不太了解。來自台灣的薛喻鮮，12歲那年以亞洲第一位華人身分考上西班牙馬德里皇家舞蹈學院；2022年以作品《永恆回歸》榮獲第31屆西班牙舞蹈及佛朗明哥舞蹈比賽第1名，同年進入西班牙國家舞團，成為團隊中唯二的亞洲面孔。今年，薛喻鮮帶著舞團幾位舞者與音樂家來到台灣，進行了一趟最貼近故鄉的國際交流，其中，兩場同樣以「永恆回歸」為題的表演，今（7日）起登場。

多位台灣優秀舞者也將參與「永恆回歸」演出。（記者凌美雪攝）

雖然才30歲，但從在台灣上山下海到如今跟著舞團國際巡演，感覺薛喻鮮為自己的舞蹈職涯、教育推廣，甚至文化交流，著實做了不少事。談到此次返台策畫「永恆回歸—2025西班牙佛朗明哥舞蹈國際盛典」，薛喻鮮眼神散發著熱情的光芒，她說，因為舞團於5月1日前往韓國首爾演出，之後團員們有1個星期的休假，她心想，故鄉就在不到3小時飛機的地方，怎能不回家？那麼，就邀幾個同事好友一起吧！既然一起來到台灣了，那麼，就做一點有意思的事吧！

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西班牙國家舞團男首席José Manuel Benítez（右起）、創作舞者Ana Almagro、薛喻鮮，以及吉他手Enrique Bermúdez，於記者會演出。（記者凌美雪攝）

與薛喻鮮一起來到台灣的同事，有西班牙國家舞團男首席José Manuel Benítez、創作舞者Ana Almagro，以及歌手Gabriel de la Tomasa與吉他手Enrique Bermúdez。一行人先到母親賀連華（知名佛朗明哥舞者）的母校台藝大，辦講座與學生交流，然後，繞過東北角去到宜蘭南澳鄉的武塔國小（薛喻鮮曾在此進行偏鄉舞蹈教學），與孩子們交流分享西班牙舞蹈。兩位舞者同事都說，他們感覺到台灣充滿愛與感恩的文化，無論在偏鄉或城市，尤其孩子們努力學習的精神，都可看到無盡的愛。

「永恆回歸」舞蹈盛典所有演出者合影。（記者凌美雪攝）

至於將在今、明兩日演出的「永恆回歸」舞蹈盛典，除將西班牙國家級的佛朗明哥舞蹈呈現在國人面前，還有來自台灣的優秀藝術家們，包括精靈幻舞舞團藝術總監賀連華、賽夏族舞蹈家絲釋民、英國阿克朗．汗舞團舞者游馨琁等，呈現一場融合了西班牙佛朗明哥舞蹈、當代舞蹈及創作型舞蹈的盛典。演出地點在南海劇場，詳詢OPENTIX。

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