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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《蘇菲：紐約異想世界》 羅蘇菲的人生回憶錄

2025/05/07 05:30

王正方（左起）、陳憲中、羅蘇菲、林懷民、與何曉玫等人合照留影。（北藝大提供）王正方（左起）、陳憲中、羅蘇菲、林懷民、與何曉玫等人合照留影。（北藝大提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕羅蘇菲新書《蘇菲：紐約異想世界》昨（6）日於北藝大舉行分享會，包括雲門舞集創辦人林懷民、北藝大舞蹈學院院長何曉玫與導演王正方等人皆到場，回顧羅蘇菲跨越半世紀的生命旅程與文化奉獻。書中濃縮羅蘇菲與丈夫陳憲中從政大相戀到赴美白手起家，再到60歲後登上崑曲舞台的生命歷程。

羅蘇菲為已故雲門2藝術總監羅曼菲的二姊，多年來投入華人文化推廣與公益事業，由其親筆撰寫的《蘇菲：紐約異想世界》，以「跨海人生的壯麗史詩」為主軸，描繪夫妻兩人在紐約奮鬥逾半世紀的真實故事。陳憲中經營印刷廠，歷經波折，羅蘇菲則考取房地產執照，於競爭激烈的紐約市場中闖出一片天；更令人敬佩的是，羅蘇菲60歲後開始自學崑曲與京劇，曾登上百老匯與林肯中心舞台，演出《四郎探母》、《遊園驚夢》等經典劇碼，被譽為「紐約票戲界的黑馬」；她亦曾推動崑曲《青春版牡丹亭》赴美演出，成為兩岸文化交流的重要推手。

羅蘇菲透露，此書動筆契機來自疫情期間的長時間獨處，並感謝許多文藝界友人支持與鼓勵，包括白先勇、王正方、張達夫等撰序推薦，李安導演更在拍片百忙中傳來短文勉勵，她說：「此書不只是一人之作，而是一群人、一個世代，甚至是我們家庭三代共同完成的生命交響曲。」

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