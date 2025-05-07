【家庭plus．銀髮俱樂部】失智徵兆 提高警覺

文／丘引

早上起床時，聽到手機叮的一聲，趕緊瞄一下，是妹妹在家族Line群組上說她剛去探訪媽媽，媽媽哭窮，說她交了村子1,500元的中元節普渡費用後，只剩下600元了。

我的意識還沒太清楚，馬上回訊息，「媽媽怎麼會沒錢？她是有錢的窮人嗎？」更嚴重的是，平時少言的哥哥居然傳訊說，嫂子向姪女哭訴，婆婆（也就是我的媽媽）栽贓她偷了媽媽的地契，那是媽媽早已經過戶給弟弟的地契。

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我的高中好友阿美的媽媽，92歲時過世，生前她口口聲聲宣稱丈夫偷了她的內衣褲，還指責丈夫就是不愛她，所以把她的內衣褲偷去送人。阿美的父親比太太年長，他無法承受妻子的指責，只得搬去榮民之家養老。阿美的媽媽兩年前過世時，她檢查媽媽的抽屜，赫然發現有一整個抽屜的內衣褲，證實了她的爸爸沒有偷媽媽的內衣褲。

阿美的爸爸後來在榮民之家因為重聽，沒聽清楚室友說的話，用拐杖打了同袍，而被榮民之家連夜趕出來。她的妹妹趕緊安排爸爸與自己同住。而今，阿美陪100歲的爸爸搬回老家，她也非常沮喪說，她的爸爸聲嘶力竭控訴她開他的抽屜要偷他的東西。她的爸爸也罵媳婦偷採花園裡的芒果，罵得很難聽。

以上的例子，若聽到老人無故說誰偷了他的什麼東西，基本上，八九不離十都是失智了。

聽到哥哥和妹妹的說辭，馬上明白了，媽媽應該罹患失智症了。我請哥哥帶媽媽去檢查是否罹患失智症。哥哥似乎很激動，說媽媽罵嫂嫂的聲音和她的記憶力那麼強，怎麼可能罹患失智症？

在診斷出失智症之前，一般來說，失智已經潛伏10到15年。如果診斷出來是輕微失智，這時期的照顧，家人還能夠掌握。因失智是不可逆的，只會一路嚴重下去。唯有對罹患失智的人抱有了解或同理，而不是去辨別。

不傷害失智症者的自尊也是很重要的。我在老年研究所上的失智課程，或是聽到的失智演講，成功者都是很有同理心，並且善待他們，這是讓失智的人減緩惡化速度的方法。

因此，我只能對手足說，給照顧媽媽的看護加薪，別讓她跑掉。我的手足都已經是將近七十的人，要照顧失智症的老媽媽，不但能力不足，還可能賠上自己的晚年健康！

我還想建議手足，如果媽媽惡化到重度失智階段，連她的照顧者都難以負荷時，送機構是唯一能走的路。但我不敢說，以免他們說我是天邊孝女。

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