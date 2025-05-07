【自由副刊】奧琳娜．侯賽諾娃／選自詩集《夜晚的空氣》／陳柏煜 譯

譯◎陳柏煜

◎奧琳娜．侯賽諾娃 譯◎陳柏煜

．

起初，你想要

每週一都來

我會在路上的Fora超市

給你我買點布里起司

買棒棒糖――給你兒子

起初，打算

喝咖啡配起司

不聊男人

不聊工作

坐在敞開的窗邊

看松樹

看魚

靜水中的赤睛魚

與海膽

當我們注意時，它正

走上陽台

它坐在一張空椅的椅緣

它的影子落上

我們的咖啡，廉航機票的價格

然後你要它

徹頭徹尾不在場

但它早已走進

房間，塞滿

空氣

然後你要它

走進暗影

離開窗戶

倚靠著牆

但它的頭早已

碰到天花板

然後我要它

靜靜站著

然後我尖叫：

「失明吧、失聲吧」

如此我便能看見

看見虛無，說出虛無

像名希臘歌手

歌聲撼動城市

堅固的牆

刺骨的風

流入小亞細亞

閃亮的河

然後它失明失聲

像名考古學家

移除層層

泥土

直到找到

我們的海膽

和一尾赤睛魚

它躺在岸上

鱗片崩裂

散落

「如今特洛伊已出土

不會再有別的了」

如今用魚灰的

墨寫作

．

■奧琳娜．侯賽諾娃（Olena Huseynova），烏克蘭詩人、散文家、廣播主持人、製作人，著有詩集《夜晚的空氣》（2024），現任職於烏克蘭公共廣播旗下的「文化電台」，擔任主編。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法