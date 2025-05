【自由副刊】 楊智傑／記憶第二次

◎楊智傑

◎楊智傑

“Because we don’t know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well.” ――Paul Bowles

爺爺在我出生三十六年後離世。每年回鄉過年、掃墓各一次,因此跟爺爺說「阿公我回來啦」、「阿公我回台北了」的次數,大約是六十次,同桌吃飯,大概兩百次。

請繼續往下閱讀...

而意識到這在生命中是極其罕有的事件的次數,大約五次。

當所有事物能被經驗的次數範圍,大致落在個位數、十位數次之間時,它便從統計學上的問題,轉變成某種存在意義的問題。

一枚水滴吸附在杯緣,折射光線。一些事件發生當下,就知道在往後的日子,你仍會不斷憶起。那事可能無足輕重。像某次午睡獨醒,光線昏暗、蚊帳輕轉。你說,我要記得,在三十年後,我還要再回想起這蚊帳的花紋一次。

於是你又想起了一次──那蚊帳的花紋。這是第二次,也許就是最後一次。●

■楊智傑,1985年生於台北,畢業於清華大學。著有詩集《深深》、《小寧》、《野狗與青空》、《第一事物》。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法